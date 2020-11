MagSafe Duo ne recharge pas l’iPhone 12 à sa pleine puissance

Apple a mis à jour la page concernant son double chargeur sans fil MagSafe Duo. On apprend ainsi que sa puissance maximale sera de 14 W, inférieure donc à celle de l’iPhone 12…

Lors de la présentation des iPhone 12, Apple a également dévoilé son nouveau système de charge sans fil MagSafe, reposant sur le standard Qi, mais agrémenté d’aimants afin de parfaitement aligner les bobines du chargeur et de l’appareil rechargé et ainsi éviter les déperditions d’énergie. Deux modèles ont été présentés : le chargeur MagSafe et le MagSafe Duo, qui comme son nom l’indique, permet de recharger deux appareils en même temps (un smartphone et une Apple Watch ou des écouteurs sans fil par exemple). Celui-ci présente néanmoins un petit défaut.

Une puissance maximale un peu limitée

Comme l’a remarqué Mark Gurman de Bloomberg, Apple a modifié la page de son site dédiée au MagSafe Duo (sur la version américaine du site seulement). On peut ainsi y lire que le bloc secteur de ce tapis de recharge Qi est vendu séparément et qu’il faut donc se procurer un adaptateur de 20 W pour une charge rapide en sortie de 11 W, ou un adaptateur de 27 W pour une charge rapide de 14 W.

À titre de comparaison, le chargeur MagSafe peut pour sa part proposer une puissance de sortie de 15 W à partir d’un bloc secteur de 20 W. C’est la puissance maximale de recharge des iPhone 12.

Le MagSafe Duo est donc incapable de fournir l’énergie suffisante pour recharger un iPhone 12 à son plein potentiel, et encore moins avec un bloc secteur de 20 W. C’est un peu dommage pour un chargeur qui est commercialisé à tout de même 149 euros sur le site du constructeur, prix auquel il faut rajouter 25 euros pour un adaptateur secteur 20 W, ou 55 euros pour un adaptateur 30 W. Notons qu’Apple ne propose pas sur sa boutique de bloc 27 W.

Le regard tourné vers les accessoiristes

Le MagSafe Duo se destine donc plutôt à orner sur votre table de chevet pour une recharge dans la nuit plutôt qu’à un endroit où vous auriez besoin d’une charge un peu plus rapide. Néanmoins, on peut compter sur les accessoiristes tiers pour offrir des chargeurs MagSafe plus intéressants. Belkin a par exemple déjà annoncé un chargeur 3-en-1 à 150 euros capable pour sa part de recharger votre iPhone 12 à 15 W.