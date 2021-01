iPhone 12 : le MagSafe serait dangereux en cas de problèmes cardiaques

La technologie MagSafe apporte beaucoup d’améliorations pour la charge des iPhone 12. Mais elle ne serait pas forcément recommandée en cas de port de dispositifs médicaux. En cause, une mauvaise interaction avec les aimants.

Si enclin à mettre la santé en avant dans ses produits, Apple a trouvé important d’émettre un avertissement pour l’une de ses dernières technologies. Selon un message support sur son propre site, la firme admet que les iPhone 12 et 12 Pro contiennent bien plus d’aimants, de composants et émetteurs que les modèles précédents du smartphone maison. Une explication à cela : l’innovation MagSafe nichée au dos des appareils pour permettre une meilleure recharge sans fil.

Les accessoires MagSafe également concernés

Apple assure que ces aimants ne devraient pas présenter plus de risques d’interférences magnétiques avec les appareils médicaux que les iPhone précédents, même s’ils créent bien des champs électromagnétiques. Cependant, l’entreprise californienne reconnaît que certains dispositifs tels que des « stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux émetteurs à proximité. »

Autrement dit, MagSafe pourrait perturber le fonctionnement des appareils de stimulation cardiaque de type pacemakers qu’un utilisateur d’iPhone 12 (mini comme iPhone 12 Pro Max aussi) porterait, ainsi que les accessoires compatibles qui embarquent aussi des aimants. « Si vous pensez que l’iPhone ou tout autre accessoire MagSafe interfère avec votre appareil médical, cessez de l’utiliser », recommande simplement la marque qui encourage également à se rapprocher de son médecin et du fabricant de l’appareil médical.

Apple recommande alors de maintenir une distance d’au moins 15 cm entre son iPhone 12 et soi en cas de port d’un tel dispositif. Et même de se positionner à plus de 30 cm d’un chargeur sans fil MagSafe avec l’iPhone en recharge dessus (MagSafe Charger, MagSafe Duo ou tout autre appareil type la station de recharge Belkin).

Les fabricants conscients du problème

Rapportée par le site PhoneArena, une étude du Heart Rhythm Journal a montré qu’un stimulateur cardiaque Medtronic s’éteignait à proximité d’un iPhone 12. Selon le Medical Xpress, les fabricants ont connaissance d’un tel souci et pourraient réduire l’utilisation d’aimants dans leurs produits ou bien s’en remettre à une méthode qui limite les interférences et ainsi l’impact sur des dispositifs comme les stimulateurs cardiaques.

« À moins d’adhérer à des options plus intelligentes de configuration d’appareil, des entreprises comme Medtronic continueront de se battre contre les appareils grand public et de perdre », explique Medical Xpress. « Les solutions ne doivent pas être coûteuses », ajoute le site, citant les exemples de la télécommande même bon marché ou des écouteurs à ultrasons. « Ces produits fonctionnent simplement. Ils utilisent un code simple pour s’assurer qu’il n’y a pas d’interférences provenant de toutes les autres sources ambiantes invariablement présentes. »