Apple testerait bien des iPhone équipés d’un capteur Touch ID sous l’écran

La rumeur prend petit à petit en épaisseur : Apple chercherait à réintroduire Touch ID sur ses iPhone pour permettre un déverrouillage plus aisé lorsqu'on porte un masque. On apprend aujourd'hui que la firme aurait commencé à tester des appareils équipés d'un capteur Touch ID placé sous l'écran... Il s'agirait d'une première pour Apple qui n'en a jamais proposé de la sorte.

Aussi efficace soit-elle, la technologie Face ID est réduite au silence par la généralisation du port du masque dans les lieux publics et en extérieur. Dans un premier temps, Apple s’est contenté de faire la seule chose possible : déployer une mise à jour permettant aux iPhone dotés de la reconnaissance faciale de détecter rapidement le masque pour demander aussi sec à l’utilisateur un déverrouillage à l’aide de son code à six chiffres.

Une solution provisoire, mais Apple souhaiterait proposer une alternative plus adaptée à la crise sanitaire que nous traversons. En l’occurrence, cette solution impliquerait un retour de la bonne vieille technologie Touch ID, progressivement abandonnée sur les smartphones d’Apple depuis l’avènement de l’iPhone X, en 2017.

Touch ID : un come-back, mais sous une forme nouvelle ?

Nous en avions déjà parlé il y a peu, Apple chercherait à ajouter un capteur d’empreintes Touch ID sous l’écran de ses prochains iPhone. La rumeur court depuis quelques semaines déjà, mais l’on apprend maintenant que la firme aurait déjà commencé à tester des prototypes d’iPhone profitant de cette intégration nouvelle de TouchID.

Ce week-end, le prestigieux Wall Street Journal confirmait par ailleurs dans un article que les iPhone 13 (attendus durant l’automne prochain) seraient les premiers à être équipés à la fois de la reconnaissance faciale Face ID et d’un capteur d’empreintes Touch ID placé sous l’écran. Une information que le journal américain tiendrait directement de deux employés d’Apple ayant préféré garder l’anonymat. Il s’agirait quoi qu’il en soit d’une première pour Apple, qui n’a jamais intégré de capteur d’empreintes sous l’écran d’un de ses produits.

Pour ce capteur, Apple privilégierait par contre à nouveau la technologie à ultrasons, et n’opterait pour un capteur optique que si cette méthode parvient à être aussi sécurisée, lit-on de GizmoChina. Notons qu’Apple a réutilisé Touch ID sur deux produits récemment : l’iPhone SE, lancé au printemps 2020 sur l’entrée de gamme, et l’iPad Air 4, disponible depuis l’automne dernier. Ce dernier profite d’ailleurs d’une intégration « atypique » de Touch ID, qu’Apple a choisi d’ajouter dans la touche de déverrouillage, sur la tranche supérieure de l’ardoise. Jusqu’à présent, la firme se contentait de l’intégrer au bas de l’écran, dans le gros bouton Home. Cette solution n’a toutefois plus lieu d’être sur les produits de conception récente.