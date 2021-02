iOS va vous permettre de changer votre application de musique par défaut

Jusqu’à présent, lorsque les utilisateurs d’iPhone lançaient un morceau depuis Siri, le titre était forcément recherché par défaut sur Apple Music. Avec la bêta d’iOS 14.5, il est possible de modifier l’application par défaut pour utiliser Spotify, Qobuz, Tidal ou autre.

Longtemps réputé pour contrôler entièrement son système et empêcher le contrôle des applications par défaut sur iOS, Apple s’est peu à peu ouvert ces dernières années. La dernière version du système d’exploitation des iPhone, iOS 14, permet par exemple de modifier le navigateur, le calendrier ou l’application mail par défaut.

Néanmoins, il semble qu’Apple ne compte pas s’arrêter là et ce contrôle par les utilisateurs pourrait s’étendre aux applications musicales. C’est en effet ce que rapporte le site MacRumors sur la base des observations de plusieurs utilisateurs du site Reddit.

En effet, comme l’ont constaté plusieurs internautes, Siri permet désormais de choisir l’application à utiliser pour lancer un morceau. Ainsi, après avoir prononcé « Dis Siri, joue Never Gonna Give You Up de Rick Astley », l’assistant vocal vous demandera sur quelle application musicale vous comptez écouter le titre. Pour ce faire, Siri va regarder les différentes applications de streaming de musique disponibles sur votre iPhone, qu’il s’agisse de YouTube Music, de Deezer, d’Apple Music ou Spotify.

Par ailleurs, une fois que l’utilisateur a choisi l’application pour un premier morceau, c’est cette application qui sera automatiquement utilisée pour les requêtes suivantes. Il reste cependant possible de préciser le nom de la plateforme si on souhaite utiliser un autre service de musique.

Une plus grande ouverture de la part d’Apple

Concrètement, cette fonctionnalité a le mérite de rendre Siri bien plus intéressant pour les utilisateurs n’ayant pas de compte Apple Music, mais utilisant un service tiers. Jusqu’à présent, ils ne pouvaient pas lancer de musique à la voix sur leur smartphone à moins de préciser à la voix le service qu’ils comptaient utiliser.

Cette nouvelle fonctionnalité fait également échos à l’ouverture de Siri sur les enceintes connectées Apple HomePod. En juin dernier, Apple annonçait l’ouverture de son enceinte à d’autres services de musique qu’Apple Music. Pour l’heure, un seul service a été intégré : Pandora. Mais d’autres devraient suivre comme Spotify, Tidal ou Deezer.

Néanmoins, la modification de l’application de musique par défaut sur les iPhone n’est pour l’instant disponible qu’en bêta avec la dernière version d’iOS, numérotée 14.5. Elle devrait logiquement arriver auprès de tous les utilisateurs lors du déploiement final de la mise à jour.