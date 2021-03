YouTube abandonne les vieilles Apple TV

YouTube n’est plus pris en charge sur les Apple TV de 3e génération. Les utilisateurs du vieux boîtier multimédia de la marque devront faire appel à AirPlay 2 pour regarder des vidéos.

Mauvaise nouvelle pour vous si vous aviez une Apple TV 3. Sortie en 2012, le boîtier multimédia d’Apple perd l’un de ses principaux attraits, YouTube.

À la différence de l’Apple TV actuelle, qui dispose d’un store d’applications, des services maison, de Siri, de fonctions pour la maison connectée, d’une lecture HD ou 4K et d’un espace de stockage, l’ancienne boîte carrée à la pomme était assez minimaliste dans ses usages : iTunes pour la musique et les contenus vidéo à télécharger, lire vos contenus Mac/iPhone/PC sur votre TV et profiter de YouTube, alors le seul service « hors maison » véritablement utile.

Disparition soudaine

C’est désormais du passé. Depuis quelques jours, YouTube ne prend plus en charge l’Apple TV 3, après avoir coupé les ponts avec l’Apple TV 2 en 2015. La faute à la disparition annoncée de certaines API qui ne sont plus prises en charge par le boîtier.

Autant dire que si vous n’avez pas basculé vers les nouvelles générations d’Apple TV, cela tient encore du miracle que vous ayez eu YouTube aussi longtemps. Cette fois, c’est bien la fin et un message s’affiche au lancement de l’application.

R.I.P. mon #AppleTV 3gen. Je regardais encore #youtube dessus à l’instant. Et pouf, ça y est, c’est fini, je suis privé de l’app que j’y utilisais le plus 🙁 @youtube @Apple AirPlay = impossible d’utiliser l’iPhone en même temps et bien sûr sa batterie qui se vide pour rien 👎 pic.twitter.com/VT6bPxjZLx — Pierre-🥐 (@Timekeeper) March 3, 2021

Comme le signale le site WCCFtech qui a repéré la disparition, YouTube ne prend plus en charge l’appareil, mais reste accessible pour les utilisateurs par le biais du protocole AirPlay 2. Il suffira de lancer une vidéo depuis votre iPhone et de la partager en streaming sur l’Apple TV.

Le manque de contrôle en cause et l’arrivée de modèles plus performants

YouTube n’est pas la première application à disparaître de l’Apple TV 3. D’autres apps qui étaient installées par Apple, comme HBO aux États-Unis, ont progressivement disparu au fil du temps, les développeurs n’ayant plus d’intérêt à assurer leur support avec l’arrivée des dernières générations beaucoup plus performantes et polyvalentes pour les utilisateurs. Car, si désormais ils ont la main à distance par l’intermédiaire de tvOS, sur les premières Apple TV, il fallait attendre qu’Apple fasse une mise à jour globale pour corriger le moindre souci ou ajouter des améliorations.

Si vous avez une Apple TV de 4e ou 5e génération (4K), avec le nouveau design, le Store ou encore Apple TV+, vous pouvez toujours télécharger YouTube et l’utiliser. Si vous n’en avez pas encore et que vous adhérez au concept Apple TV, la bascule peut valoir le coup (et le coût, bien que plus élevé). L’Apple TV apporte plus de flexibilité et de qualité. Mais attendez peut-être avant de vous ruer dessus : il n’est pas impossible qu’une nouvelle génération fasse prochainement son apparition.

Comment streamer des vidéos YouTube sur votre Apple TV 3 ?