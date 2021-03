Apple présenterait de nouveaux produits le même jour que OnePlus

Selon les rumeurs, Apple préparerait une pluie d'annonces dans deux semaines. Une nouvelle qui risque d'embêter OnePlus.

Pour les marques, il est important de bien choisir son calendrier marketing afin de profiter de la meilleure couverture possible et ainsi marquer les esprits. Certains points sont donc à prendre en compte en prévoyant un planning d’annonces, comme celui de la concurrence qui risquerait de faire davantage parler d’elle et éclipser un évènement. Malheureusement pour OnePlus, la présentation des OnePlus 9 pourrait bien tomber le même jour que des lancements de produits Apple.

Des annonces Apple le 23 mars ?

Selon les leakers Kang (sur Weibo) et Jon Prosser (sur Twitter), le marque à la pomme préparerait quelques nouveautés pour le 23 mars, jour de l’annonce du OnePlus 9. Au programme, quelques rafraichissements, mais aussi une nouvelle catégorie de produits, de quoi largement attirer l’attention et la couverture médiatique.

Selon le YouTubeur ayant répondu dans cette discussion, il serait en effet question de présenter un nouvel iPad Pro, des AirPods, une Apple TV ainsi que les tant attendus AirTags.

Une date cohérente

Le 23 mars semble une date plutôt cohérente avec les habitudes d’Apple et pourrait tout aussi bien être devinée, la marque ayant pour habitude de présenter ses nouveaux produits le mardi, et généralement sa nouvelle gamme d’iPad en mars. Pour les autres produits évoqués en revanche, le calendrier est moins prévisible, les AirPods Pro ayant par exemple été annoncés en octobre 2019, il y a près d’un an et demi.

Si un « Apple Event » est évoqué sur les réseaux sociaux, il est difficile de dire par avance quelle forme celui-ci pourrait prendre. Ces dernières années, et plus encore depuis le début de la crise sanitaire, Apple a présenté de nombreux produits par la simple publication de communiqués de presse. On peut cependant espérer qu’une vidéo d’annonce accompagne l’évènement pour le lancement d’un nouveau produit comme les AirTags, pour lesquels il faudra faire la démonstration des usages possibles.

Avantage OnePlus

Si Apple a l’avantage du renom, OnePlus peut miser sur son partenariat avec Hasselblade pour faire parler de ses OnePlus 9, mais aussi sur l’heure de diffusion. Le OnePlus 8T avait été dévoilé en début d’après-midi tandis qu’Apple dégaine généralement ses nouveautés entre 18 et 19 heures, heure française. Voilà qui laisse un peu d’avance…