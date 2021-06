Safari : les groupes d’onglets vont vous rendre la vie plus simple

Lors de la WWDC 2021, Apple a présenté un lot de nouveautés pour son navigateur. Safari intègre désormais les groupes d'onglets, les extensions web sur iOS et iPadOs et tire partie du Cloud.

Au cours de la WWDC 2021, Apple a présenté diverses améliorations pour Safari qui visaient toutes à diminuer le nombre de distractions à l’écran et à libérer l’espace.

D’abord, le design de la barre d’outils. Tous les outils ont été rassemblés en un seul endroit, dans un bouton représentant trois petits points situés à droite de la barre de recherche. Juste à côté, on retrouve le raccourci « mode lecture » qui offre une version allégée de la page. Les onglets ont aussi été allégés et placés à droite de la barre de recherche.

Volet d’onglets

Mais le plus gros ajout que présente Apple sur son navigateur, c’est l’introduction des groupes d’onglets. Ces derniers fonctionnent un peu comme un volet des favoris qu’on retrouve à gauche du navigateur. On peut y organiser ses onglets pour les ranger dans des catégories diverses comme « travail, voyage, restaurant, etc. ». Une fois le volet pour les trier fermé, on profite d’un navigateur assez aéré.

Source : Apple Source : Apple Source : Apple Source : Apple Source : Apple

L’idée derrière les groupes d’onglets, déjà expérimentée par Google Chrome, c’est qu’on n’aura plus probablement plus besoin d’ouvrir 10 onglets à la fois. Il sera possible de les organiser par groupe et par intérêt. Un habile jeu de raccourci permettra de sauter d’un groupe d’onglets à un autre. Mettons qu’on soit en train d’explorer des pages liées au travail et qu’on souhaite passer à une de ses passions, comme la musique, il suffira de cliquer sur un groupe d’onglets créé au préalable, et les onglets de travail iront se ranger d’eux-mêmes pour laisser la place aux onglets musique.

Le cloud sur trois OS

Afin de sauvegarder une ribambelle d’onglets d’un seul coup, un nouveau bouton permet de créer un nouveau groupe d’onglets pour tous les ranger d’un seul clic.

Et grâce aux progrès du cloud, on retrouve tous ces groupes d’onglets sur tous les appareils Apple. Sur iOS, des raccourcis spécifiques sous forme de swipe ont été ajoutés pour gérer les onglets. Un nouvel écran d’accueil débarque aussi sur iOS pour mieux gérer la synchronisation avec les autres appareils.

Les extensions web s’étendent

Autre détail esthétique sympathique : lorsqu’on change d’onglet, toute l’interface adopte les couleurs de la page visitée dans un jeu de transparence. Cela donne l’impression que le navigateur fait partie de la page visitée.

Enfin, dernier ajout sur Safari : les extensions web arrivent sur iPadOS et iOS. Ça n’a l’air de rien, mais cela peut considérablement transformer l’expérience utilisateur sur ces OS.