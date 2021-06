iCloud+ : récupération de MDP, VPN, décès… le cloud d’Apple va encore plus loin

iCloud gagne un "+" et de nouvelles fonctionnalités de sécurité, mais aussi de confort en cas de besoin. Voici un rapide tour des nouveautés présentées lors de la WWDC 2021.

De nombreux utilisateurs de produits Apple stockent une partie non négligeable de leur vie privée ou professionnelle dans le cloud via iCloud. Lors de la WWDC 2021, la firme de Cupertino a dévoilé ses dernières innovations en la matière en promettant toujours plus de sécurité, mais aussi des fonctionnalités pour faciliter la vie en cas de souci. Ces nouveaux services font partie d’un nouvel ensemble baptisé iCloud+.

Perte de mot de passe et décès

Lorsque toute votre vie est stockée sur un serveur distant, la plus grande angoisse est certainement de perdre votre mot de passe et de ne plus pouvoir y accéder. Il existe de nombreux moyens de parer à cela, mais Apple a pensé à un nouveau principe plutôt malin : le contact de récupération.

Dans les paramètres de votre compte iCloud+, vous pouvez désormais désigner un contact de récupération. Rassurez-vous, il n’aura pas accès à vos informations, mais si jamais vous perdez votre mot de passe, il pourra alors vous fournir un code d’identification unique qui vous permettra de retrouver vos accès.

L’héritage numérique

L’autre angoisse, et non des moindres, concerne le décès de l’utilisateur ou l’utilisatrice. Qu’adviendra-t-il de vos données ? En désignant un contact d’héritage, vous pourrez lui céder vos données s’il vous arrive quelque chose. Un service proposé par Google depuis longtemps déjà.

Avec cela, vous aurez la garantie que vos documents ou vos photos ne seront jamais perdues.

iCloud+ : VPN, mail jetable et stockage vidéo

Mais ce qui permet à iCloud de passer vraiment à la vitesse supérieure, ce sont les nouveautés liées à la vie privée et à la sécurité.

Private Relay : un VPN qui ne dit pas son nom

Tout d’abord, Private Relay. Bien qu’Apple n’ait pas prononcé le mot, il s’agit en réalité d’un VPN. Pour éviter que certains géants du Net ou même votre fournisseur d’accès à Internet puissent créer un profil à partir de votre navigation, Safari chiffre désormais tout le trafic internet qui sort de votre appareil et le fait transiter par deux relais pour que personne ne puisse y accéder. « Personne, pas même Apple, ne peut savoir qui vous êtes et quels sites vous visitez », le tout, sans réduire les performances de navigation.

Hide my email : une adresse jetable

Hide my email permet de créer une adresse aléatoire unique qui transfère les messages reçus dans votre boite mail personnelle. Directement depuis Safari et Mail, vous pouvez ainsi créer autant d’adresses que vous le souhaitez et les supprimer quand vous le souhaitez pour éviter les spams.

HomeKit Support Video : pour ne rien rater de ce qu’il se passe chez vous

Vous avez des caméras de sécurité intelligentes qui surveillent votre domicile lorsque vous n’êtes pas là ? HomeKit Support Video permet de configurer un nombre illimité de caméras qui enregistreront vos vidéos de sécurité sur iCloud et l’espace occupé par celles-ci ne sera pas décompté de votre espace de stockage.

On imagine que cela ne concerne que certaines caméras utilisant les bonnes API.

iCloud+ pour le même prix qu’iCloud

Toutes ces nouveautés iCloud+ sont intégrées dans les abonnements iCloud déjà existants sans surcoût. Au-delà des 5 Go offerts, comptez donc 0,99 euro par mois pour 50 Go, 2,99 euros par mois pour 200 Go et 9,99 euros pour 2 To.