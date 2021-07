Certains noms de réseau peuvent désactiver le Wi-Fi de votre iPhone

Attention si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, public ou non, comportant le signe %, vous pourriez mettre à mal le Wi-Fi de votre iPhone. Un chercheur en sécurité a découvert que cela rendait inopérante la connexion Wi-Fi de l'appareil et obligeait à certaines manipulations pour retrouver un fonctionnement normal.

La quête du réseau Wi-Fi est devenue une activité quotidienne. À la maison, au bureau, dans les restaurants ou même les gares, trouver une connexion stable et puissante pour notre ordinateur, tablette ou smartphone est désormais un réflexe. Mais un réflexe qui n’est jamais sans risque.

On ne cesse de répéter l’importance de ne jamais se connecter à un réseau Wi-Fi public sans garantie de sécurité ou le soutien d’un VPN. Et l’on découvre désormais qu’il faut aussi faire attention au nom du réseau auquel vous tentez de vous connecter.

Un chercheur en sécurité du nom de Carl Schou a récemment signalé deux soucis de connexion à des points d’accès Wi-Fi pour les détenteurs d’iPhone, a repéré le site Mac4Ever. Certains noms peuvent ainsi désactiver totalement le Wi-Fi de votre appareil.

En l’espace de deux semaines, le chercheur a ainsi repéré deux réseaux qui ont rendu inopérant son iPhone. Leur particularité : les deux comportaient le signe « % » dans leur nom. Le premier SSID %p%s%s%s%s%n avait désactivé le Wi-Fi de l’iPhone, nécessitant de réinitialiser les paramètres réseaux de l’appareil pour qu’il puisse de nouveau se connecter normalement.

Seriously, I still don’t have WiFi pic.twitter.com/AaF9IQBvCp

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021