Asus ROG Swift OLED : les tarifs de l’écran PC avec un contraste 2500 fois plus élevé qu’un moniteur IPS LCD

Asus ROG commercialise enfin les deux écrans annoncés au CES 2022 : les ROG Swift OLED PG48UQ et PG42UQ. On connaît également leurs tarifs.

Déjà dévoilés au CES 2022, Asus commercialise enfin ses deux nouveaux écrans de PC. Ces ROG Swift OLED utilisent des dalles LG Display, elles sont disponibles en 48 pouces (PG48UQ) ou 42 pouces (PG42UQ).

Asus adapte la dalle LG Display à ses besoins

Que vient faire Asus ici ? LG a lancé son OLED C2 de 42 pouces, avec la même dalle. Mais, ici, le fabricant taïwanais adapte le format avec des caractéristiques taillées pour le gaming. L’objectif est que cet écran ne prenne pas la place du téléviseur dans le salon, mais celui du moniteur sur le bureau. Le PG42UQ, comme le modèle 48 pouces, dispose d’un écran en définition 4K (3840 x 2160), d’un rapport de contraste impressionnant de 1 000 000 : 1 (OLED oblige), d’un temps de réponse de 0,1 ms, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un niveau de couleurs 10 bits avec une couverture de 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et la prise en charge HDR10.

Les connectiques sont également complètes, avec HDMI 2.1, deux ports HDMI 2.0, une prise DisplayPort 1.4 DSC, des entrées audio et un port USB. C’est certainement ici qu’Asus se différencie du téléviseur LG, avec le DisplayPort ainsi que quelques éléments de design. On profite ainsi d’un halo de lumière avec rétro-éclairage, le RGB est toujours à la mode, ainsi que l’audio soigné par Harman Kardon. Ce sont deux haut-parleurs 10 w et le woofer 15 w, qui prennent place à côté d’un système de dissipation thermique. Il existe par ailleurs d’autres fonctionnalités qu’Asus intègre habituellement dans les moniteurs, comme un revêtement antireflet.

Nvidia G-Sync est de la partie, AMD FreeSync est par ailleurs supporté. Théoriquement, les ROG Swift PG48UQ et PG42UQ peuvent atteindre jusqu’à 900 cd/m² de luminosité. C’est prometteur pour les jeux compatibles HDR.

Plus de 1 500 euros

Terminons par les tarifs, ils sont plus élevés que ceux des LG C2. Le PG42UQ est à 1599 euros, tandis que le PG48UQ est à 1699 euros. Il faut les comparer à l’écran OLED d’Alienware qui adopte un format différent, ultra-large, ainsi que la technologie QD-OLED de Samsung. Ce dernier est vendu à 1199 euros avec une fiche technique similaire.

Asus n’investit pas que dans l’OLED. Dans cet esprit, le ROG Swift PG32UQX utilise la technologie Mini LED, comme les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces. L’intérêt du Mini LED aussi est le rétro-éclairage FALD alias Full Array Local Dimming de 1156 zones capables d’assurer un taux de luminosité ambiant maximal de 1400 nits, la luminosité est ainsi gérée par zones afin de renforcer le contraste, mais aussi minimiser les fuites de lumière.

