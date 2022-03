LG C2 : les nouveaux téléviseurs OLED sont en promotion avant leur sortie

La toute nouvelle gamme C2 de la marque LG succède logiquement à l'excellente C1 de l'année dernière. Outre les nombreuses nouveautés de ces téléviseurs 4K OLED, les tailles commencent désormais dès 42 pouces et vont jusqu'à 83 pouces. Et juste avant la sortie, tous les modèles bénéficient d'une baisse de prix.

C’est lors du CES 2022 que LG a dévoilé ses nouveaux TV OLED C2. Cette nouvelle gamme promet plus de luminosité, un meilleur uspcalling en 4K ou encore une compatibilité avec la nouvelle norme Dolby Vision IQ. Ces téléviseurs allant de 42 à 83 pouces ne vont pas tarder à être officiellement disponibles, mais juste avant la sortie le fabricant sud-coréen a décidé de proposer des réductions allant jusqu’à 300 euros, en fonction de la taille que vous choisirez.

Qu’apporte la gamme LG OLED C2 ?

20 % de luminance en plus, à partir du modèle 55 pouces

Un nouveau cadre en fibre composite pour réduire le poids

Le processeur Alpha 9 Gen 5 plus performant qu’auparavant

La norme Dolby Vision IQ pour adapter l’image à votre environnement

Les téléviseurs LG OLED C2 en 42 et 48 pouces bénéficient d’une remise de 100 euros en utilisant le code promo EVO100. Les prix passent ainsi respectivement à 1 290 euros au lieu de 1 390 euros et à 1 390 euros au lieu de 1 490 euros.

En ce qui concerne les modèles 55 et 65 pouces des TV LG OLED C2, les prix passent quant à eux de 1 990 euros à 1 790 euros pour l’un et de 2 690 euros à 2 490 euros pour l’autre, en utilisant cette fois-ci le code promo EVO200.

Et pour finir avec les plus grandes tailles, le modèle LG OLED77C2 voit son prix passer de 3 790 euros à 3 490 euros et le modèle LG OLED83C2 voit son prix passer de 5 990 euros à 5 690 euros. Pour obtenir ces prix préférentiels, il faut saisir le code promo EVO300 avant de payer votre commande.

Une nouvelle conception de fabrication

Que ce soit le LG OLED42C2, le LG OLED48C2, le LG OLED55C2, le LG OLED65C2, le LG OLED77C2 ou le LG OLED83C2, ils proposent tous un design similaire à la génération précédente, avec une dalle presque sans bords. Le pied pour soutenir le téléviseur reste central dans la plupart des cas, sauf pour le modèle 42 pouces qui est équipé de deux pieds à chaque extrémité. La véritable différence avec la gamme C1 de 2021, c’est la nouvelle conception de fabrication grâce à un nouveau cadre en fibre composite, qui permet de réduire de moitié le poids de l’ensemble du téléviseur. Par exemple, la version 65 pouces pèse désormais 18,1 kg alors que le 65C1 atteignait les 32,7 kg sur la balance, soit une baisse de 45 %.

Plus de luminosité, mais…

C’est bien connu, les dalles OLED ne jouissent pas d’une grande capacité lumineuse, surtout en comparaison d’un écran LCD classique. LG promet toutefois que ses nouveaux TV de la gamme C2 sont 20 % plus lumineux que l’ancienne génération, mais tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, les versions en 42 et 48 pouces ne bénéficient pas de ce gain de luminosité, à cause d’une densité de pixels trop importante. De ce fait, le « pixel pitch » (l’écart entre les pixels) ne permet tout simplement pas aux plus petits modèles de profiter du boost de luminance vanté sur le reste des modèles C2.

Un nouveau processeur pour une meilleure qualité d’images

S’il y a bien une chose en commun avec les TV LG OLED C2 de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, c’est le nouveau processeur Alpha 9 Gen 5. En comparaison du Gen 4, il ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Aussi, le mappage des tons s’applique désormais à 5 000 zones contre 576 avec l’ancien processeur. Une nouvelle fonctionnalité reposant à nouveau sur l’IA permet également d’améliorer la détection d’objet dans une scène, et ainsi mieux les séparer avec l’arrière-plan.

Évidemment, toutes les dalles proposent la technologie HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans oublier les modes VRR (Variable Refresh Rate, ou taux de rafraichissement variable) et ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence). La partie audio est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 surround sur la gamme C2.

La norme Dolby Vision IQ, c’est quoi ?

Pour encore plus améliorer la qualité d’images, LG propose une compatibilité avec le Dolby Vision IQ. Cette nouvelle norme est tout simplement une évolution du Dolby Vision classique, comme peut l’être le HDR10+ par rapport au HDR10. Cela reste du High Dynamic Range, pour afficher une plage dynamique très vaste, allant de la zone la plus claire à la plus sombre de l’image, mais la mention « IQ » rajoute en fait un capteur qui va analyser la luminosité dans la pièce. Le téléviseur va ainsi adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails et des scènes particulièrement sombres. Ce mode bien pratique peut être désactivé à votre convenance, mais il faut savoir qu’il fonctionnera uniquement avec des contenus compatibles, et il n’y en a pas beaucoup pour le moment.

Des TV OLED moins chers ?

Si vous n’êtes pas convaincu par les nouveautés de la gamme C2 de LG, vous pouvez toujours vous diriger vers l’ancienne génération aujourd’hui plus abordable, ou vers d’autres marques. Les téléviseurs OLED qui valent vraiment le coup en 2022 sont référencés dans notre guide d’achat dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.