Asus Vivobook 14X : un PC portable à petit prix idéal pour la productivité

Si vous cherchez un PC portable efficace et abordable pour pouvoir travailler durant vos déplacements, le Vivobook 14X pourrait vous intéresser. D’autant plus qu’il bénéficie en ce moment d’une belle remise pour les adhérents Fnac.

En matière de PC portable orienté bureautique, Asus se classe aisément parmi les constructeurs les plus fiables. Ses machines s’illustrent régulièrement dans les guides d’achat et autres classements du même acabit. La série Vivobook en particulier, demeure une référence en la matière grâce à la qualité de ses prestations.

Si l’on pense évidemment à l’excellent Vivobook Pro 14 OLED, mis en avant plus d’une fois en nos colonnes, la machine qui nous intéresse aujourd’hui est, en quelque sorte, son petit frère. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir le Vivobook 14X, un portable compact, agréable à utiliser, avec une fiche technique plus que correcte et surtout, un positionnement tarifaire séduisant.

L’Asus Vivobook 14X est affiché à 799 euros sur le site de la Fnac. Mais en souscrivant à la carte fnac+ qui ne coûte que 9,99 euros la première année, son prix passe à 679,99 euros.

Une configuration AMD qui va droit au but

Pour équiper son Vivobook 14X, Asus a décidé d’opter pour l’efficacité avec une configuration AMD aussi sobre qu’efficace. Au cœur du système, on trouve le Ryzen 5 5600H, un processeur éprouvé, parfait pour un PC consacré à la bureautique ou au visionnage de vidéos, en ligne ou non. 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go viennent compléter la fiche technique.

Afin d’assurer des performances optimales, y compris durant les sessions de travail les plus acharnées, Asus a équipé ce PC d’un système de refroidissement IceCool. Ce dernier allie des caloducs spécialement étudiés pour l’occasion au ventilateur maison IceBlade pour gérer au mieux la température du système et la dissipation de la chaleur. Un système très efficace, qui se paie aussi le luxe d’être silencieux avec une empreinte sonore inférieure à 38 dBA en mode standard.

Côté affichage, le constructeur a opté pour une dalle LCD de 14 pouces au format 16:10. Ce dernier offre une surface de travail plus étendue qu’un 16:9 classique, et s’avère plus agréable à l’œil sur le long terme. Asus a d’ailleurs particulièrement travaillé sur ce sujet et propose une dalle sans scintillement, et qui n’émet qu’une faible quantité de lumière bleue. Dernier avantage de cette dalle, sa charnière capable de s’ouvrir à 180° afin d’offrir une surface de travail plane, et faciliter la présentation de vos travaux à des tiers.

Un PC parfait pour accompagner vos sessions de travail

Au-delà d’une configuration matérielle adaptée au travail, Asus a aussi adapté le design et l’ergonomie de ce Vivobook 14X à cet usage. Le plus gros du travail a été effectué au niveau du clavier et du pavé tactile.

Le clavier ErgoSense et ses touches légèrement creusées pour s’adapter à la forme des doigts (ce qui n’est pas commun sur un PC portable) sont ainsi très agréables à utiliser. L’espacement entre les touches est équivalent à celui d’un clavier de bureau classique, tandis que la course de 1,4 mm offre un bon retour lors de la frappe.

Le pavé tactile, de son côté, est équipé avec la technologie NumPad 2.0 qui permet de métamorphoser l’ensemble en un pavé numérique complet et fonctionnel en un tournemain.

Afin d’accommoder les besoins du travailleur moderne, en particulier le travail à distance ou en déplacement, le Vivobook 14X est équipé d’une webcam 720p. Elle bénéficie d’ailleurs de la technologie 3DNR qui permet d’améliorer la qualité des images, en réduisant notamment le bruit. MyAsus propose aussi de nombreuses options telles que le floutage d’arrière-plan, le suivi des visages ou une optimisation de l’éclairage. On appréciera aussi le Asus AI Noise-Cancelling qui réduit les bruits parasites lors des appels.

Pour compléter la panoplie du parfait ordinateur, Asus a aussi mis le paquet côté connectique et connectivité. Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 sont ainsi à l’ordre du jour, tandis que cette machine accueille tout ce qu’il faut comme ports, à savoir :

un port USB 2.0 :

un port USB Type C 3.2 Gen 1 ;

deux ports USB 3.2 Gen 1 ;

un port HDMI 1.4.

Économisez 120 euros sur le Vivobook 14X

Le Asus Vivobook 14X est actuellement proposé au tarif conseillé de 799,99 euros chez Fnac. Il est toutefois possible de faire baisser son prix de 120 euros si vous êtes adhérent chez l’enseigne, afin de l’obtenir à 679,99 euros. Une belle économie si vous souhaitez profiter des fêtes de fin d’année pour renouveler votre équipement. Pour rappel, la carte fnac+ coûte 9,99 euros la première année. De quoi la rentabiliser largement en un seul achat.