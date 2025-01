ROG propose un PC de jeu qui n’oublie pas d’être ultraportable

La gamme Zephyrus se renouvelle au CES 2025 chez ROG. Au programme : nouvelles puces Intel, AMD et Nvidia.

La gamme Zephyrus est devenu au fil des années l’équilibre parfait chez ROG entre portabilité et performances. On oublie les lumières brillantes des LEDs, au profit d’un design plus sobre, mais tout de même tourné vers le gaming.

Au CES 2025, Asus renouvelle sa gamme ROG Zephyrus G14 et G16.

Les caractéristiques

Dans un châssis en aluminium de 1,5 kg pour 1,59 cm d’épaisseur, ROG fait le choix d’une puce AMD Ryzen AI 9 HX 370 épaulé par un GPU dédié Nvidia de la génération RTX 50 (TGP jusqu’à 100W). Le tout sera épaulé par 64 Go de RAM LPDDR5X 8000 MHz.

L’écran Oled porte la certification maison Nebula Display. Il propose une définition 3K à 120 Hz et une calibration en usine DeltaE <1. Machine de jeu oblige, une certification G-Sync est aussi de la partie.

Les prix crèvent le plafond

Les ROG Zephyrus G14 et G16 seront proposés à partir du mois de mars à respectivement 3599,99 et 3799,99 euros.

Effleurer la barre des 4000 euros pour un PC portable nous laisse toujours perplexe. Ce sont les prix du marché, Asus ne fait pas figure d’exception, mais cela reste hors de prix pour la plupart des ménages.

D’autant que l’on peut se poser la question de la durabilité des PC portables de jeu, et donc de la rentabilité d’y mettre ce prix.