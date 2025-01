Asus se prépare à l’arrivée du ROG Phone 9 FE, un smartphone gaming plus accessible

Asus s’apprête à élargir sa gamme ROG Phone 9 avec une version « Fan Edition » (FE), comme en témoignent plusieurs certifications obtenues récemment en Malaisie et en Thaïlande.

Asus ROG Phone 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Comme l’avaient montré des fuites précédentes, ce nouveau modèle ROG Phone 9 FE viendrait compléter la gamme lancée en novembre 2024 avec les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro. Il se placerait en tant qu’alternative plus abordable aux deux autres.

Le smartphone, identifié sous le numéro de modèle ASUS_AI2401_N, a été repéré par 91mobiles dans les bases de données SIRIM (Malaisie) et NBTC (Thaïlande), confirmant son appellation officielle « ROG Phone 9 FE ». Cette stratégie rappelle évidemment celle de Samsung avec ses modèles « Fan Edition », proposant des caractéristiques haut de gamme à un prix plus abordable.

Quelle fiche technique pour le ROG Phone 9 FE ?

Bien qu’Asus n’ait pas encore dévoilé les spécifications techniques, plusieurs indices suggèrent que l’appareil pourrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3. Cette hypothèse s’appuie sur la similitude entre son numéro de modèle et celui du ROG Phone 8, qui utilisait ce même processeur.

Les précédentes certifications obtenues auprès de la GSMA et de la Wi-Fi Alliance en novembre 2024 révèlent que l’appareil prendra en charge les bandes Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ainsi que le Wi-Fi 6 Miracast pour le transfert d’images et de vidéos haute résolution. Initialement testé sous Android 14, le smartphone pourrait finalement être commercialisé avec Android 15 et la dernière version de l’interface ROG UI.

Pour rappel, le ROG Phone 9 standard a été lancé à 1 099 euros, tandis que la version Pro était proposée à 1 299 euros. Le ROG Phone 9 FE devrait logiquement se positionner à un prix inférieur, tout en conservant des performances gaming satisfaisantes grâce au Snapdragon 8 Gen 3, un processeur qui reste très performant malgré son année d’existence.

Le lancement du ROG Phone 9 FE semble imminent, ASUS cherchant visiblement à proposer une alternative plus accessible à ses smartphones gaming haut de gamme, sans pour autant compromettre l’expérience utilisateur.