Asus lance les ROG Phone 9 et 9 Pro, les nouvelles références des smartphones gaming

Asus lance officiellement sa nouvelle série ROG Phone 9. Cette nouvelle génération promet de repousser les limites de la performance mobile, tout en adoptant une approche plus sophistiquée que ses prédécesseurs.

Fini les designs agressifs et tape-à-l’œil des générations précédentes. les nouveaux ROG Phone 9 et 9 Pro adoptent un style plus épuré, avec une finition élégante disponible en deux coloris : Storm White et Phantom Black. Un changement qui suggère qu’Asus cherche à séduire un public plus large que les seuls gamers hardcore.

Ceux-ci arrivent quelques jours seulement après les Redmagic 10, leurs principaux concurrents sur le marché des smartphones gaming. Si les deux séries se basent sur la même puce signée Qualcomm, le reste de la fiche technique est très différent.

Puissance et fluidité toujours à l’honneur

On s’y attendait, les ROG Phone 9 sont propulsés par le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, accompagné du GPU Adreno 830. Les configurations mémoire sont assez généreuses, avec 12 Go de RAM pour le modèle standard, 16 Go pour le Pro et 24 Go pour la version Edition, avec un stockage interne allant jusqu’à 1 To.

L’écran de 6,78 pouces affiche une définition de 2400 x 1080 pixels avec la technologie LTPO, qui permet d’adapter dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu affiché. Mais le vrai point fort se cache dans le mode Game Genie, capable de monter jusqu’à 185 Hz dans certaines applications. La luminosité maximale est annoncée à 2500 nits, et l’écran utilise toujours un verre de protection Gorilla Glass Victus 2.

Les smartphones sont alimentés par une batterie de 5800 mAh, bien loin des 7050 mAh de son concurrent chinois. Pour compenser, ces accumulateurs sont compatibles avec une recharge rapide filaire de 65 Watts, et surtout avec la recharge rapide sans-fil 15 Watts. Malheureusement, cette dernière suit toujours la norme Qi 1.3, et non la nouvelle norme Qi 2 pourtant annoncée l’année dernière.

Notons aussi que les smartphones sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Ils mesurent tous deux 163.8 x 76.8 x 8.9 mm pour un poids de 227 g, malgré quelques différences à l’intérieur. Ces smartphones ne lésinent pas non plus sur la connectivité. Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, et même un port jack 3,5 mm, plutôt rare en 2024.

Quelles différences entre le ROG Phone 9 et le ROG Phone 9 Pro ?

Les consommateurs ont parfois du mal à différencier les ROG Phone classiques et Pro. Cette année, les deux ASUS Phone 9 et 9 Pro devraient être plus faciles à reconnaître, notamment grâce à l’écran mini-LED Anime Vision que l’on retrouve à l’arrière du smartphone. Sur le modèle classique, Asus s’est contenté d’utiliser 85 LEDs personnalisables, contre pas moins de 648 LEDs sur le modèle Pro. C’est presque le double par rapport au modèle ROG Phone 8 Pro précédent.

Côté photo, les deux modèles embarquent un capteur principal LYT 700 de 50 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels. La caméra principale est accompagné par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, mais c’est le troisième objectif qui est différent sur les deux appareils. Le ROG Phone 9 utilise un capteur macro de 5 mégapixels, tandis que le modèle Pro a droit à un téléobjectif de 32 mégapixels offrant un zoom optique 3X.

Il fallait s’en douter, Asus mise beaucoup sur l’expérience gaming, notamment sur son modèle Pro. Le ROG Phone 9 Pro Edition sera livré avec l’AeroActive Cooler X Pro, un accessoire combinant ventilateur et boutons d’épaule. De quoi garantir des performances optimales même pendant les sessions de jeu les plus intenses.

Prix et disponibilité

Les tarifs démarrent à 1099 euros pour le ROG Phone 9 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il faudra débourser 1299 euros pour le ROG Phone 9 Pro avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et jusqu’à 1499 euros pour la version ROG Phone 9 Pro Edition avec pas moins de 24 Go de RAM, 1 To de stockage, et surtout l’AeroActive Cooler X Pro.

Le ROG Phone 9 sera disponible en blanc et noir à partir de mi-janvier 2025, tandis que les modèles Pro et Pro Edition arriveront seulement en noir dès mi-décembre 2024. Notez qu’il sera aussi possible de vous procurer l’AeroActive Cooler X Pro séparément à 79,99 euros. Les précommandes commencent dès aujourd’hui, avec différentes offres de lancement.