ROG Phone 9 FE : un smartphone gaming encore plus abordable serait dans les cartons chez Asus

Asus pourrait bientôt élargir sa gamme ROG Phone 9 avec une version plus accessible. Une bonne nouvelle pour les joueurs veulent/peuvent pas mettre 1000 euros et plus dans un smartphone.

Asus ROG Phone 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Selon de récentes informations de 91mobiles, un modèle « FE » (Fan Edition) a été repéré sur le site de la Wi-Fi Alliance, laissant présager l’arrivée d’une alternative plus abordable aux versions standard et Pro du ROG Phone 9.

Le mystérieux appareil, identifié sous le numéro de modèle ASUS_AI2401_N, a été testé sous Android 14, bien qu’il soit probable qu’il soit commercialisé sous Android 15, à l’instar du reste de la gamme. Les certifications révèlent la prise en charge des bandes Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ainsi que la compatibilité Wi-Fi 6 et Miracast pour le partage de contenu sans fil.

Asus prépare un smartphone gaming encore moins cher

Cette version FE devrait se positionner comme une alternative plus économique aux ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro, respectivement lancés à 1100 euros et 1300 euros. Pour atteindre un prix plus attractif, Asus pourrait faire quelques compromis techniques, notamment en optant pour le Snapdragon 8 Gen 3 plutôt que le récent Snapdragon 8 Elite qui équipe les modèles haut de gamme.

Pour rappel, le ROG Phone 9 standard impressionne déjà avec son écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces rafraîchi jusqu’à 185 Hz, sa batterie de 5800 mAh compatible avec la charge rapide 65 Watts, et son triple module photo comprenant un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique.

Le modèle Pro se distingue par ses LED programmables au dos, son téléobjectif et ses configurations mémoire plus généreuses, allant jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage sur le Pro Edition.

L’arrivée d’une version FE plus abordable offrirait à Asus l’occasion de toucher un public plus large, en suivant une stratégie similaire à Samsung qui a pris l’habitude de proposer d’anciens modèles remis au goût du jour, comme le récent Galaxy S24 FE. Cette approche permettrait de démocratiser l’accès aux smartphones gaming haut de gamme, tout en conservant les fonctionnalités essentielles qui ont fait le succès de la gamme ROG Phone.