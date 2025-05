Asus dévoile une alimentation monstrueuse capable de faire tourner 4 RTX 5090

Asus dévoile une alimentation permettant de répondre aux demandes énergivores de l’intelligence artificielle.

Asus dévoile une nouvelle batterie capable d’alimenter quatre RTX 5090 // Source : Asus

Pour alimenter la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia RTX 5090, véritable monstre de puissance commercialisée depuis le 30 janvier dernier, il fallait bien une alimentation à la hauteur. Un défi que semble relever à bras le corps Asus en dévoilant une alimentation capable de répondre aux besoins énergétiques non pas d’une mais bien de quatre cartes graphiques de ce type.

Un usage professionnel

Portant le doux nom d’Asus Pro Workstation 3000 W Platinum, ce bloc d’alimentation répond bien entendu à des demandes professionnelles, précise Tom’s Hardware.

En effet, on retrouve dans cette alimentation de 3000 watts, un ventilateur d’une durée de vie annoncée de 80 000 heures d’utilisation en continu. Elle dispose également de câbles spécifiques empêchant ainsi la fonte des connecteurs des cartes. Compatible PCIe 5.1 et ATX 3.1, cette alimentation est prévue pour durer dans le temps.

Qui dit alimentation professionnelle, dit utilisation et installation professionnelle. Tom’s Hardware précise qu’il faudra une prise spécifique pour éviter de faire disjoncter son installation électrique. Pour le moment réservé au marché américain, l’alimentation requiert à minima une prise de 20 à 30 ampères sous 120 volts. De son côté, Asus n’évoque à aucun moment une utilisation orientée gaming, cette alimentation s’apparentant plus à des usages liés à l’IA et l’entraînement de LLM.

