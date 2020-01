Asus Vivobook S13, S14 et S15 (2020) : la fin des bordures

Lors du CES 2020, Asus a dévoilé ses nouveaux ordinateurs de la gamme VivoBook : les S13, S14 et S15. Ils ont beaucoup en commun -- excepté leur taille -- et particulièrement leur tendance à effacer la moindre bordure d'écran.

Le CES 2020 est naturellement un salon très PC et TV. Alors que Dell nous a déjà présenté son XPS 13 de 2020 renouvelant son haut de gamme premium des ultrabook, ses concurrents se préparent également à profiter du salon pour ce faire.

C’est Asus qui est l’un des premiers à tirer. Le constructeur taïwanais vient en effet de dévoiler sa nouvelle gamme d’ultrabook Vivobook, disponible en de nombreuses dimensions et configurations.

Asus Vivobook S13, S14 et S15 officialisés au CES 2020

Vous pouvez quelque peu les mettre dans le même paquet : les Vivobook S13, S14 et S15 se distinguent les uns des autres majoritairement par leur diagonale d’écran. Et quel écran, puisque la principale nouveauté de cette gamme est d’intégrer des dalles dites « NanoEdge » qui font disparaître les bordures connues sur les modèles précédents. On nous promet respectivement 88, 85 et 86% de ratio écran/corps sur les nouveaux Vivobook S13, S14 et S15.

Les modèles de 13 et de 14 pouces profitent une nouvelle fois de la grande spécificité d’Asus sur ces dernières années : avoir un pavé numérique tactile intégré directement au touchpad. Pour le modèle 15 pouces, nul besoin puisque celui-ci dispose d’un pavé numérique classique à côté de son clavier. D’ailleurs, le clavier en lui-même a désormais des touches plus grandes pour une meilleure ergonomie.

L’esthétique générale reste la même, et notamment leur design ErgoLift dont l’ouverture de l’écran vient surélever légèrement le châssis pour une meilleure dissipation de la chaleur et le clavier pour un meilleur confort de frappe. Cependant, l’ordre générale est à la finesse et la légèreté : le Vivobook S13 pèse 1,2kg pour 14,9mm d’épaisseur, le S14 1,4kg pour 15,9mm et le S15 1,8kg pour 16,1mm d’épaisseur.

Enfin, ces nouveaux ordinateurs veulent aussi se distinguer sur leur présentation. Si le modèle S13 ne sera disponible qu’en « Dreamy White » et « indie Black », les modèles S14 et S15 disposent de deux coloris supplémentaires : « Gaia Green » et « Resolute Red ». Tous les nouveaux Vivobook vont également dans le détail avec une petite touche de couleur sur la touche Entrée, identifiée comme la touche la plus importante de l’expérience PC pour Asus.

Fiches techniques des Asus Vivobook S13, S14 et S15

Ces nouveaux Vivobook pourront profiter de configuration utilisant les derniers processeurs Intel de 10e génération. On nous promet d’aller jusqu’à Core i7 couplé au GPU Nvidia MX250 (avec 2 ou 4 Go de RAM selon les configurations), 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Plus intéressant cette année, et grâce naturellement à la dernière génération d’Intel, tous les appareils sont désormais compatibles avec le Wi-Fi 6 qui vient largement améliorer la qualité des réseaux locaux en offrant une connexion plus stable et plus rapide.

Côté connectique, vous pourrez profiter d’un port USB C 3.2 Gen 1, un port USB A 3.2 Gen 1, 2 ports USB A 2.0, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un combo jack.

Prix et disponibilité

Les prix en France de ces appareils ne nous ont pas encore été fournis par Asus. Nous mettrons à jour l’article dès que ce sera le cas.