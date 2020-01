Asus ExpertBook B9450FA : 880 grammes, 14,9 mm et 24 heures d’autonomie

Le marché pro est également central au CES 2020, mais n'est pas dénué d'intérêt pour le grand public. Asus présente son nouveau ExpertBook B9450FA, l'ultrabook des pro qui est aussi léger que puissant.

Les professionnels sont des consommateurs comme les autres. C’est pourquoi, au CES 2020, ils peuvent eux aussi profiter d’annonces qui sont ciblés vers eux… mais peuvent aussi intéresser le plus grand nombre.

On l’a déjà vu avec l’annonce du dernier Dell Latitude, dont les nombreuses connectiques et l’autonomie record font rêver, mais Asus n’est pas en reste. En plus de ses Vivobook, le constructeur taïwanais a également annoncé son nouveau ExpertBook B9450FA.

Asus ExpertBook B9450FA officialisé au CES 2020

Derrière cette identification quelque peu barbare se cache un ultrabook loin d’être oubliable. Il avance en effet être l’ordinateur portable professionnel 14 pouces le plus léger du monde, à seulement 880 grammes grâce à un design fait dans un alliage de lithium et de magnésium.

Sa finesse n’est pas en reste, puisqu’avec ses 14,9 mm d’épaisseur, il est à peine plus épais qu’une petite pile AA une fois refermé. Ajoutez à cela un format très compact de 320 x 202 mm, et vous avez bien là un ultra portable.

Côté écran, il se distingue comme ses frères VivoBook en faisant fondre ses bordures… mais avec un peu plus d’effort. Le ratio écran/corps est annoncé à 94 %, avec des bordures de seulement 7 mm sur le haut et 4 mm sur les côtés. Notez également qu’il utilise aussi un design ErgoLift, qui surélève quelque peu le clavier à l’ouverture.

Parlons clavier justement. Celui-ci possède là encore des touches un peu plus grande, un clavier numérique intégré au pavé tactile, et profite d’une résistance à l’eau en cas de renversement de verre non voulu. Il est naturellement rétroéclairé.

Fiche technique du Asus ExpertBook B9450FA

L’ExpertBook promet de fournir une configuration Intel Core de 10e génération jusqu’au Core vPro i7, couplé à jusqu’à 16 Go de RAM et intégrant jusqu’à deux stockages de 2 To en SSD PCIe 3.0. Côté autonomie, le modèle de base disposera d’une batterie de 33 Whr pour 12 heures d’autonomie, quand un modèle avec batterie de 66 Whr promet 24 heures d’autonomie.

Le plus intéressant est cependant à voir du côté de la connectique. Il profitera en effet de deux ports USB C Thunderbolt 3, un port USB A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.0 et un port Micro HDMI dédié à la gestion réseau avec sa propre carte dédiée fournissant une adresse MAC fixe. Pour le réseau sans fil, vous pourrez compter sur le Wi-Fi 6 ! Hélas, le Bluetooth reste limité à la version 4.2.

Pour aller plus loin

Pour les plus effrayés du piratage, une couverture intégrée permet de masquer la webcam et couper le micro automatiquement. Enfin, l’accès à l’appareil est sécurisé par un lecteur d’empreintes et par la reconnaissance faciale Windows Hello.

Prix et date de sortie

Le prix en France de cet appareil ne nous a pas encore été fourni par Asus. Nous mettrons à jour l’article dès que ce sera le cas.