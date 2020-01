ASUS dévoile le ZenBook Duo, une variante nettement plus portative du Pro Duo

Décliner le concept de son ZenBook Pro Duo, dévoilé en mai dernier sur le Computex, mais en une version plus portative. C'est l'objectif d'ASUS avec le ZenBook Duo... qui perd par contre quelques plumes en matière de fiche technique.

Vous vous souvenez du ZenBook Pro Duo d’ASUS ? Présenté pour la première fois à Taïwan, lors du Computex, et lancé peu après le dernier IFA, l’appareil avait également fait un tour dans nos locaux à l’occasion d’un test. Son point fort ? Une fiche technique musclée et un duo d’écrans (OLED 4K pour la dalle principale, LCD IPS pour l’écran secondaire) permettant du multitâche comme jamais auparavant sur laptop.

De beaux arguments contrebalancés par un format encombrant et un poids dépassant généreusement les deux kilos sur la balance. Convaincu de pouvoir proposer mieux de ce côté, ASUS a livré son appareil à une cure d’amincissement. Le résultat vient d’être dévoilé au CES. Baptisé ZenBook Duo (tout simplement), cette nouvelle variante de l’appareil s’annonce nettement plus facile à transporter… mais fait en contrepartie quelques concessions en matière de fiche technique.

Deux écrans pour le prix d’un… cette fois sur un gabarit d’ultraportable

À peine plus lourd qu’un MacBook Pro 13 avec son petit kilo et demi, le ZenBook Duo arbore un écran secondaire de 12,6 pouces (soit deux pouces de moins que celui du ZenBook Pro Duo) et une dalle principale tactile Full HD de 14 pouces, certifiée Pantone.

Boîtier plus compact oblige, ASUS mise sur des composants moins performants qui ne nécessiteront pas un gros système de dissipation. On hérite ainsi, côté carte graphique, d’une GeForce MX250 (en lieu et place d’une RTX 2060). Cette puce permettra de lancer quelques jeux peu gourmands. Montage vidéo léger et retouche photo devraient également être à sa portée. Côté processeur, ASUS opte pour des puces Intel Comet Lake de 10ème génération, toujours gravées en 14 nm.

D’après Engadget, qui a pu prendre en main l’appareil, ce ZenBook Duo profite comme son grand frère d’une qualité d’assemblage sérieuse et d’un châssis en métal poli. Le laptop profite en outre d’une connectique solide pour un ultraportable, avec deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, une sortie HDMI pleine taille et un lecteur de carte microSD.

Asus annonce que son Zenbook Duo est disponible au prix de 1599 euros, soit un tarif bien plus accessible que le ZenBook Pro Duo, proposé à 2500 euros environ. L’appareil est d’ores et déjà disponible.