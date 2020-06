L’Asus ROG Phone 3 : Snapdragon 865 overclocké et jusqu’à 16 Go de mémoire vive

L'Asus ROG Phone 3 va être dévoilé dans les prochaine semaines et de premières informations ont été publiées par l'institut chinoise qui certifie les produits commerciaux, la TENAA. A priori, ses caractéristiques seront très proches du ROG Phone II présenté en juillet 2019.

Le 23 juillet 2019, nous découvrions le ROG Phone 2. Asus n’avait pas lésiné sur les moyens pour s’imposer comme la référence du gaming dans le monde du smartphone. Le ROG Phone 2 était un smartphone impressionnant par ses caractéristiques techniques, mais aussi l’ingéniosité de sa conception et de ses accessoires. Parmi les accessoires présentés, il y en avait un (le Twinview) qui supporte deux écrans avec des manettes inspirées des joypad de la Nintendo Switch. Je me souviens également du système de refroidissement, comprenant une minuscule chambre à vapeur et des orifices de ventilation.

Un an plus tard, le ROG Phone 3 s’apprête à être dévoilé. Malgré la crise du Covid-19, la marque taïwanaise n’a semble-t-il pas bousculé son planning pour autant, le smartphone devrait être présenté courant juillet. La TENAA (l’équivalent chinois de la FCC) vient de certifier le téléphone pour une commercialisation en Chine et cela nous a permis de récupérer quelques détails sur ses caractéristiques techniques.

Le ROG Phone 3 ressemble beaucoup au ROG Phone 2

D’après la TENAA, le ROG Phone 3 embarquerait un Snapdragon 865 de Qualcomm. Jusque là, rien de bien surprenant, c’est la solution haut de gamme que l’on retrouve sur une grande majorité de smartphones de 2020. Cependant, XDA a des preuves qui montrent qu’Asus proposera un système d’overclocking sans doute associé à un système de refroidissement actif. Le Snapdragon 865 pourrait ainsi monter jusqu’à une fréquence d’horloge jusqu’à 3,091 GHz (contre 2,84 Ghz de base).

Plusieurs variantes seraient prévues avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et de 128, 256 ou 512 Go de stockage interne. Asus utiliserait un écran AMOLED de 6,59 pouces (définition Full HD+) avec un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 120 Hz. La capacité de la batterie serait toujours de 6 000 mAh avec la compatibilité de charge rapide de 30 watts, toujours comme sur le ROG Phone 2. L’Asus ROG Phone III adopterait un module triple caméras à l’arrière avec une caméra principale de 64 mégapixels. Enfin, le téléphone serait très grand et relativement lourd : 10 mm d’épaisseur, 171 mm de hauteur et 78 mm de largeur pour un poids de 240 grammes.

Quelques clichés ont également été publiés, ce qui permet de constater que le ROG Phone 3 serait très proche du ROG Phone 2. Tant d’un point de vue design que technique, les évolutions entre ces deux générations semblent être relativement légères.

L’Asus ROG Phone 3 devrait être dévoilé cet été et commercialisé dans la foulée.