Introduction

On peut dire que ce laptop gaming impressionne. Quand nous l'avons sorti de sa boite, plusieurs membres de la rédaction se sont déplacés pour observer la bête. L'Asus ROG Zephyrus Duo 15 n'est pas le premier PC portable à deux écrans, mais c'est le premier qui peut faire tourner des jeux AAA et apporter de la puissance aux créateurs de contenu.

Dévoilé en avril 2020, notre test de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) arrive tardivement. Entre-temps, Asus ROG a déjà dévoilé un nouveau modèle plus puissant. Nous avons néanmoins été séduits par cet ingénieux design à double écran, il fallait vraiment qu’on le teste. C’est chose faite.

Caractéristiques de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550)

Voici les caractéristiques importantes du modèle que nous avons testé.

Processeur : Intel Core i9-10980HK (Octo-Core 2.4 GHz / 5.3 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 16 Mo)

Mémoire vive : 32 Go de mémoire DDR4 (16 Go intégrés + 1x 16 Go)

Ecran principal : 15.6″ avec définition Ultra HD (3840 x 2160 pixels) non-tactile

Ecran secondaire : ROG ScreenPad Plus 14.1″ (3840 x 1100 pixels) tactile

Stockage : Deux SSD M.2 PCIe de 1 To en RAID 0

Puce graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER (Max-Q) avec 8 Go de mémoire dédiée

Connectivités : Wi-Fi AX + Bluetooth 5.1

Connectiques : 2 ports USB 3.0 + 1 port USB 3.1 + 1 port Thunderbolt 3 (USB 3.1 Type C)

Audio : 2 haut-parleurs 4 Watts avec technologie Smart AMP

Clavier avec touches rétroéclairées (RGB touche par touche) + NumberPad

Windows 10 Famille 64 bits

L’exemplaire testé nous a été prêté par Intel

Design innovant à deux écrans : est-ce vraiment utile ?

Un ordinateur portable à deux écrans, ce n’est pas une première. Asus a déjà deux ordinateurs portables à double écran sous la forme du ZenBook Pro Duo UX581 et du plus petit ZenBook Duo UX482. Ce ROG Zephyrus Duo 15 est néanmoins le premier PC à deux écrans orienté gaming et créativité.

L’écran principal mesure 15,6 pouces de diagonale et vous pouvez choisir entre deux options : un écran IPS 4K haute résolution (60 Hz) ou un écran IPS Full HD ultra-rapide (300 Hz). Nous avons testé celui équipé de l’écran 4K, il couvre 100 % de l’espace colorimétrique Adobe RVB et est certifié par Pantone. De toute évidence, cet écran est destiné aux professionnels de la création. Pour les joueurs, il ne faut hésiter une seule seconde : il faut opter pour l’écran Full HD ultra-rapide à 300 Hz qui prend en charge G-Sync avec un temps de réponse de 3 ms.

Passons à ce fameux second écran situé au-dessus du clavier. Nommé le ROG ScreenPad Plus, cet écran IPS LCD mesure 14,1 pouces avec une définition de 3840 x 1100 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est identique à celui que l’on retrouve sur le ZenBook Duo UX581. L’intérêt d’une telle définition est la facilité d’utilisation avec l’écran principal en 4K : vous pouvez faire glisser les fenêtres de l’écran principal vers le deuxième écran sans aucun problème de redimensionnement étrange.

C’est vraiment dans cette configuration où le second écran sera le plus utile, étant donné que Windows 10 le considère vraiment comme un affichage étendu.

Notons que ce ROG Zephyrus Duo 15 n’est pas seulement une déclinaison du ZenBook Pro UX581. Il a une nouvelle conception de charnière pour le deuxième écran, un système de refroidissement plus performant et un design plus mince et plus léger. Il ne mesure « que » 20,9 mm d’épaisseur et pèse 2,4 kg, ce qui est impressionnant si l’on considère le matériel qu’il contient.

Une des critiques les plus courantes concernant le ZenBook Pro Duo UX581 et le ZenBook Duo UX481 est que le deuxième écran n’était pas incliné à un angle suffisamment important. Pour remédier à cela, le ROG ScreenPad Plus est doté d’une charnière qui soulève l’écran à un angle plus grand lorsque le portable est ouvert.

L’ensemble de la charnière semble vraiment solide, Asus a utilisé un alliage pour la structure du second écran afin d’éviter de casser l’ensemble si jamais, par exemple, vous avez bloqué un câble de souris (j’ai failli le faire).

Personnellement, j’ai utilisé ce petit écran comme un écran externe pour améliorer ma productivité. On peut afficher jusqu’à trois fenêtres côte à côte, mais le plus confortable est d’en afficher deux. L’ensemble est tactile avec prise en charge des stylets, il est donc très simple d’interagir avec. Vous pouvez utiliser le ScreenPad avec vos distractions – Slack, Twitter, Facebook, Spotify, etc. – pour les garder accessibles, mais à l’écart. Vous pouvez conserver les documents de référence en bas pendant que vous travaillez en haut. Vous pouvez prendre des notes en bas tout en diffusant une conférence sur l’écran du dessus.

Asus dispose de quelques fonctionnalités pratiques pour vous aider à tout organiser. Dans le menu Launcher, sur le côté gauche du ScreenPad, vous pouvez accéder rapidement à un certain nombre d’applications, y compris Number Key (un pavé numérique virtuel), Handwriting (où vous pouvez gribouiller sur le ScreenPad) et Quick Key (où vous pouvez appuyer sur diverses commandes telles que couper, copier et coller). Vous pouvez également permuter très rapide une fenêtre d’un écran à l’autre, c’est vraiment bien conçu.

J’ai eu l’occasion de montrer cet écran à des créatifs qui ont l’habitude manipuler à longueur de journée les programmes d’Adobe. Que l’on utilise Lightroom ou Premiere Pro, ces logiciels s’adaptent très bien à cet usage à deux écrans. On peut y mettre des commandes de Lightroom ou tout simplement le panneau « Projets » ou la fenêtre de montage (timeline) de Premiere Pro. Cet écran s’adapte également très bien à d’autres logiciels conçus pour fonctionner sur plusieurs écrans comme un logiciel de composition musicale. Dans mon quotidien, cet écran m’a sorti servi à prendre des notes, regarder une vidéo YouTube ou encore afficher les conversions Slack.

En jeu, on peut afficher Discord ou l’application Armory Crate d’Asus qui permet d’afficher plein d’indicateurs de performances. Personnellement, j’ai adoré utiliser Civilization VI dessus, je pouvais utiliser le second écran quand mes adversaires réfléchissaient encore aux actions à réaliser dans leur tour.

Asus Armoury Crate Télécharger Asus Armoury Crate gratuitement Windows 10

En ce qui concerne les connectiques, vous disposez d’un seul port USB-C prenant en charge Thunderbolt 3 (DP 1.4, Power Delivery 3.0), un autre port USB-A prenant également en charge USB 3.2 Gen 2 et deux ports USB-A prenant en charge USB 3.2 Gen 1. Il y a aussi un port HDMI 2.0b, un port Ethernet Gigabit et des prises audio 3,5 mm séparées pour les écouteurs et le microphone.

Nous avons évidemment ouvert la coque pour évaluer la modularité offerte par ce design. On a trouvé deux SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 de 1 To. L’ensemble est en RAID 0. Pour rappel, le RAID 0 augmente les performances et permet d’atteindre un débit de lecture et d’écriture plus élevé. De plus, la capacité de tous les disques de la grappe est également cumulée. Ces 2 SSD de 1 To en RAID 0 sont donc vus comme un seul stockage de 2 To par le système d’exploitation. Vous pourrez facilement les changer, tout comme la mémoire vive de 16 Go (DDR4) en mode double canal. Ce n’est pas soudé, néanmoins le second emplacement de mémoire vive est de l’autre côté de la carte mère ce qui implique un démontage très fastidieux.

Concernant le clavier, c’est un clavier de type chiclet assez classique avec des touches de bonne taille. Seule la touche espace arbore une forme atypique. L’ensemble est RVB, les LED sont uniques par touche… vous allez pouvoir créer des motifs très originaux grâce au logiciel fourni par Asus. Il y a aussi un petit pavé tactile à sa droite qui peut afficher un clavier numérique tactile en surbrillance.

Des performances impressionnantes… pour 2020

Sur le papier, le Zephyrus Duo 15 est une bête. Il est alimenté par les processeurs de la série H Comet Lake de 10e génération. Ce sont les processeurs mobiles Intel les plus puissants en février 2021 en attendant les futures annonces du fondeur américain. Avec 8 coeurs, il ne faut surtout pas comparer ce CPU avec les processeurs mobiles à basse consommation que l’on retrouve sur les ultraportables. Il est plutôt à comparer avec les CPU conçus pour les machines fixes, comme le Core i7-10700K.

Évidemment, la comparaison n’est pas si simple, car le processeur mobile Intel Core i9-10980HK souffre de tous les maux qui touchent un CPU installé dans un châssis de PC portable : chauffe, bruit, autonomie et throttle. La conception du châssis — et plus particulièrement la conception du système de refroidissement — est donc essentielle pour garantir de bonnes performances dans le temps.

À ce propos, Asus utilise donc un dissipateur thermique qui utilise un composé de métal liquide conçu par Thermal Grizzly au lieu d’une pâte thermique ordinaire. Cela améliorerait le transfert de chaleur pour permettre au processeur de maintenir des vitesses d’horloge plus élevées plus longtemps. Pour la petite anecdote : c’est le type de matériaux thermoconducteurs que l’on retrouve dans la PS5.

De plus, le ROG Zephyrus Duo 15 est doté de ce qu’Asus appelle le système Active Aerodynamic System Plus. Lorsque l’écran secondaire est soulevé, des ventilateurs 28,5 mm permettent au portable de tirer de l’air plus frais directement sur les composants pour les refroidir. Même constat sous la machine, deux ventilateurs extraient l’air chaud. D’ailleurs le PC portable est un peu surélevé pour faciliter l’extraction.

Il n’y a pas que le CPU qui chauffe. On retrouve également la puce graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Max-Q). C’est une puce d’ancienne génération, étant donné que les PC portables en RTX 3000 sont déjà disponibles. Malgré tout, c’est une des plus puissantes puces graphiques dédiées de 2020. Avec deux centimètres d’épaisseur au total, on comprend pourquoi Asus a choisi le design Max-Q.

Même si elle fonctionne avec une fréquence et une consommation plus réduites que les versions mobiles et la version PC de bureau, elle reste basée sur la même puce TU104 que les versions mobiles et pour PC de bureau que ses consœurs. Vous aurez également accès aux fonctionnalités comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) et le Ray Tracing (RT), cela aurait été dommage de ne pas profiter de ces deux fonctions qui apportent des performances et de super effets visuels.

Très correct en Full HD

Nous lui avons fait passer plusieurs tests, dont 3DMark – Time Spy, pour évaluer ses performances et surtout la comparer avec d’autres alternatives. D’après nos tests, cette RTX 2080 Super Max-Q possède les performances d’une RTX 2060 (Desktop) ou d’une Radeon 5700 XT (Desktop). Si on la compare aux nouvelles solutions RTX 3000, les performances atteignent péniblement ce qu’offre une RTX 3060 mobile.

C’est là que le bat blesse : la nouvelle génération de RTX 3000 mobile est un saut de génération très important. On se retrouve donc avec les performances graphiques d’un PC portable entre 1500 euros et 2000 euros. Évidemment, il faut relativiser : le CPU, la mémoire vive, le stockage, le châssis, le système de refroidissement… vous aurez des composants de meilleure qualité sur le ROG Zephyrus Duo 15. Néanmoins, la puce GeForce RTX 2080 Super Max-Q a mal vieilli, il faut s’y intéresser seulement si vous pouvez bénéficier d’un rabais important.

Sur les jeux populaires actuels, vous n’aurez pas de grande difficulté à atteindre les 60 ips de moyenne, sauf sur certains jeux plus gourmands. La totalité de ces tests ont été effectués avec le ray tracing désactivé, comptez environ 20 % d’ips en moins avec l’option activée.

Par contre, dès que vous activez la définition 4K en jeu, les performances baissent de moitié… ce qui est suffisant pour des jeux comme Fortnite ou Overwatch, cela devient beaucoup trop juste pour des jeux AAA plus gourmands où l’on tombe sous les 30 ips.

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, la version 4K@60 Hz sera confortable pour des logiciels de montage et de créativité, néanmoins vous devrez jouer en définition 1080p ou 1440p à vos jeux. Sur le modèle Full HD@300 Hz, vous aurez des difficultés à profiter des 300 Hz offerts par l’écran sur la plupart des jeux.

Parlons donc de cet écran. Nous avons testé le modèle 4K@60 Hz, une dalle IPS LCD non tactile compatible Nvidia G-Sync. L’écran bénéficie d’une certification X-Rite Pantone, qui garantit une représentation des couleurs très naturelles. Contraste, angle de vision, temps de réponse… l’écran n’a rien d’extraordinaire, mais il ne souffre d’aucun défaut.

Concernant le bruit, les deux ventilateurs fonctionnent en permanence (30 dB environ) même quand vous n’avez pas d’activité importante sur votre PC. Ce bruit devient audible dès que vous lancez un jeu ou un programme plus lourd, nous avons mesuré 50 dB ce qui est important. Nous vous conseillons d’utiliser un casque audio lors de vos de sessions de gaming. Encore une fois, ce n’est pas un défaut spécifique à ce modèle-là : tous les PC portables de gaming font du bruit, il faut juste que ce bruit reste tolérable.

À propos de l’autonomie, ne vous faites pas d’illusion : vous ne dépasserez jamais les 2 heures de fonctionnement avec les deux écrans allumés. C’est ridicule face aux ultrabooks, néanmoins cela rend le ROG Zephyrus Duo 15 SE transportable.

J’ai été agréablement surpris par les performances audio,

Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE : l’édition 2021

Ce modèle a été renouvelé début janvier 2021 lors du CES 2021. Fini le Zephyrus Duo 15, place au Asus Zephyrus Duo 15 SE. Ces deux lettres, SE, changent tout : le processeur Intel fait place aux tout nouveaux Ryzen 5000 d’AMD, et surtout le Ryzen 9 5900HX.

De plus, il bénéficie également de la nouvelle RTX 3080 mobile. Cette puce graphique bénéficie d’un TGP (consommation énergétique de la carte graphique) relativement élevé ce qui augure de bonnes performances. Enfin, relativement élevé, car on reste sur un châssis de seulement 2 centimètres d’épaisseur.

Deux autres changements sont à noter : l’écran 4K tourne désormais à 120 Hz, ce qui permettra d’avoir un usage gaming plus prononcé sur l’édition 4K. Le Full reste quant à lui à 300 Hz, ce qui est un taux de rafraîchissement très élevé. De plus, vous pouvez également le charger via USB Type-C (3.0 jusqu’à 100 Watts) en plus du gros chargeur avec sa prise propriétaire.

Prix et disponibilité : est-ce une bonne affaire ?

En l’état, non. L’Asus ROG Zephyrus Duo 15 a été renouvelé, je vous invite à lire la section ci-dessus, avec de nouvelles options de CPU et surtout les puces RTX 3000 mobiles. Les performances graphiques seront donc bien plus importantes.

Si vous avez l’occasion d’acheter le Zephyrus Duo 15 (2020), regardez attentivement son prix. Il était initialement vendu à 5000 euros dans la version testée (RTX 2080 Super et écran 4K), vous pouvez désormais le trouver à 3000 euros chez de nombreux commerçants en ligne. Le déstockage va continuer ces prochaines semaines, il y aura certainement quelques offres intéressantes sur ce produit.