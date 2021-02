Le futur Asus ROG Phone 5 est le meilleur smartphone pour le son, selon DxOMark

Avant même sa présentation mondiale le 10 mars, le ROG Phone 5 fait déjà parler de lui. Il est passé au crible des tests de DxOMark. Premier enseignement : les joueurs vont encore pouvoir profiter d'un son immersif et spatialisé de haute voltige. Le meilleur disponible sur un smartphone.

Après un son spatialisé d’excellente facture sur le ROG Phone 3, Asus hausse le ton sur son prochain smartphone gaming. Le ROG Phone 5 (le 4, symbole de malchance en Asie, est abandonné dans la dénomination) sera bien meilleur, annonce DxOMark qui a pu soumettre le nouveau venu à ses tests en laboratoire.

Avant sa présentation officielle le 10 mars lors d’une conférence mondiale, DxOMark a eu l’autorisation du fabricant taïwanais de dévoiler une part des caractéristiques du futur fleuron technique. Et c’est autour de ses capacités en son que sont révélés les premiers résultats.

Sur les pas du ROG Phone 3 au son déjà bluffant

Le smartphone gaming embarquera pas moins de quatre microphones et deux haut-parleurs. C’est la même configuration que sur le modèle précédent qui semble se dessiner. Les quatre microphones étaient alors répartis tout autour de l’appareil, dont au dos près de l’appareil photo, pour être en permanence disponible, quelle que soit la façon dont vous positionniez vos doigts pour jouer. Les haut-parleurs étaient alors répartis en haut et en bas du smartphone à la verticale. Ils le seront de nouveau de manière symétrique.

Mais c’est surtout l’apport de la technologie Dirac HD Sound qui nous avait bluffés. En jeu vidéo, le son est un élément important pour l’immersion et l’expérience. Pour justifier son titre de smartphone gaming le plus efficace, Asus en avait logiquement fait l’une de ses priorités, nouant un partenariat avec la startup suédoise Dirac. À cela s’ajoutait un double amplificateur intelligent capable de s’adapter aux types de jeu ou d’activité (vidéo, musique, etc.).

La technologie Dirac pour faire la différence

Le ROG Phone 5 a été éprouvé en matière d’enregistrement du son par ses micros, mais aussi en lecture audio pour juger de la qualité de ses haut-parleurs, à coup de tests en laboratoire et de cas d’utilisation courante, précise DxOMark. Une fois encore, le son est confié à Dirac qui apporte sa technologie, mais aussi la correction de la réponse en fréquence et la technologie de basses virtuelles. À noter que le ROG Phone 5, à la différence de son prédécesseur, semble récupérer sa prise jack. À moins qu’elle ne soit, une fois encore, repositionnée sur le ventilateur à accoler au dos du téléphone.

Et le verdict est sans appel : c’est la première place du classement pour le ROG Phone 5 en matière de son. Avec une note globale de 79, il devance le Xiaomi Mi 10 Pro de trois points. Le ROG Phone 3 avait pris l’an dernier la tête du classement des smartphones gaming, mais le nouveau venu s’installe, lui, en tête du classement de l’ensemble des smartphones. Il est, selon les résultats du laboratoire, « l’appareil le plus performant pour la lecture et l’enregistrement grâce à d’excellents résultats dans tous les domaines » et offre « les meilleures performances audio de tous les téléphones testés ».

Parmi les points forts notés, on trouve la dynamique, la spatialisation et les artefacts a minima. Le spécialiste mondial du test de smartphone met notamment en avant la reproduction « avec précision de la plupart des attributs spatiaux, préservant des basses et la netteté des attaques, tout en parvenant à réduire au minimum les artefacts sonores. »

DxOMark reproche malgré tout des basses qui auraient pu être davantage présentes et un volume maximal un peu trop appuyé, voire agressif, par rapport à la concurrence.

Un excellent choix pour presque tous les cas d’usage

Les qualités de l’enregistrement sont également saluées avec des « performances exceptionnelles soutenues par une excellente fidélité tonale, des traits spatiaux réalistes, un rendu précis, un très bon niveau d’enregistrement maximal et très peu d’artéfacts ». Les ingénieurs son ont regretté des distorsions des médiums supérieurs dans des environnements bruyants qui font alors ressortir le manque de basses du ROG Phone 5. Et en cas d’enregistrement, un bruit de fond élevé peut altérer le rapport signal-bruit.

Les différents tests effectués par DxOMark montrent des résultats cohérents et des sous-scores de premier ordre. Pour la référence du test en laboratoire, le ROG Phone 5 constitue « un excellent choix pour presque tous les cas d’utilisation » et pas seulement pour le jeu vidéo, son but principal.

Le ROG Phone 3 s’avérait plus qu’un simple appareil gaming avec ses qualités photo et sa proposition intrinsèques en termes de puissance. Son héritier semble bien marcher dans ses pas. Et bien plus encore ! Le ROG Phone 5 devrait compter sur un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, un écran Amoled avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz et une batterie de 6 000 mAh avec un chargeur de 65 W. De quoi en faire un monstre dans tous les secteurs de jeu.