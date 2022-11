Audio-Technica lance des écouteurs sans fil qui ont absolument tout pour eux

Avec ses ATH-TWX9, Audio-Technica propose, sur le papier, ce qui se fait de mieux en termes de technologie pour des écouteurs sans fil.

Si Audio-Technica s’est fait une réputation sur le marché de l’audio en proposant des casques, écouteurs ou enceintes à prix relativement réduit pour d’excellentes performances sonores, cela n’empêche pas le constructeur japonais de tenter de petits coups de folie de temps en temps avec des modèles particulièrement haut de gamme.

C’est justement ce que la firme a présenté ce mercredi avec l’annonce de ses nouveaux écouteurs premium, les Audio-Technica ATH-TWX9. Sur le papier, ces écouteurs sans fil ont absolument tout pour eux en embarquant ce qui se fait actuellement de mieux sur le marché des écouteurs true wireless.

Les ATH-TWX9 sont des écouteurs arborant un format tige, à l’instar des AirPods d’Apple. Ils sont donc munis de zones tactiles permettant de les contrôler directement. Au niveau de l’architecture sonore, on a droit à des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts qui viennent s’introduire au sein même du conduit auditif. Et à ce petit jeu là, Audio-Technica frappe fort. Si certains constructeurs se targuent de proposer quatre paires d’embouts avec leurs écouteurs, le constructeur japonais va plus loin avec douze paires proposées : trois longueurs et quatre diamètres différents. De quoi assurer le meilleur confort, mais également la meilleure isolation passive, en plus de la réduction de bruit active, hybride et adaptative proposée par les ATH-TWX9.

Des écouteurs compatibles Snapdragon Sound

Les écouteurs sont par ailleurs munis de transducteurs dynamiques de 5,8 mm de diamètre permettant, sur le papier, de reproduire les sons de 10 à 40 000 Hz. Il faut dire que les écouteurs sont non seulement compatibles avec les codecs SBC et AAC, mais aussi avec l’aptX et l’aptX Adaptive de Qualcomm. Ils sont par ailleurs certifiés Snapdragon Sound, du nom du label de Qualcomm. Ainsi, une fois connecté avec un smartphone lui aussi compatible — le Sony Xperia 5 IV, le Xiaomi 12S, le Vivo X80 Pro, l’Asus ROG Phone 6, le Moto X30 Pro, etc. — les ATH-TWX9 pourront décoder de la musique jusqu’en 24 bits à 96 kHz. Toujours concernant le Bluetooth, les écouteurs profitent de la version 5.2 de la technologie sans fil, assurant une portée de 10 mètres. Ils sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être utilisés avec deux appareils connectés en même temps.

Les Audio-Technica ATH-TWX9 profitent d’une autonomie de 6 heures avec les écouteurs seuls et jusqu’à 18,5 heures avec le boîtier de charge. Le boîtier est d’ailleurs doté d’un système de stérilisation UV et compatible avec la charge sans fil. Notons enfin que les ATH-TWX9 pèsent 5,4 grammes sur la balance et sont certifiés IPX4 assurant donc une protection contre la sueur, la pluie ou les éclaboussures.

Bien évidemment, toutes ces technologies embarquées se paient. Alors que la marque nous avait habitués à des prix retenus, les Audio-Technica ATH-TWX9 sont disponibles dès ce mercredi au prix de 319 euros. Ils ne sont déclinés qu’en coloris noir avec une pointe de cuivre.

