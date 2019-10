Beats et Apple viennent d'annoncer leur nouveau casque Solo Pro : de nombreux coloris, de la réduction de bruit active, Siri... mais plus aucune connectique jack.

Beats et Apple viennent d’annoncer le successeur du Solo 3. Parmi les nouveautés remarquables du casque Beats Solo Pro, on retrouve la dernière puce Bluetooth d’Apple, l’Apple H1. C’est la puce des AirPods 2 et des PowerBeats Pro. Vous aurez donc la possibilité d’appeler Siri sans sortir votre smartphone de votre poche.

Le Solo Pro intègre également la réduction de bruit active, avec une nouvelle fonction d’isolation active. On retrouvait déjà cette fonction sur le Beats Studio, et la fonction est directement intégrée dans le centre de contrôle sur iOS. Le mode transparence permet d’écouter temporairement ce qui vous entoure pour vous éviter un accident ou pour discuter avec votre voisin.

À priori, le confort a été amélioré avec des coussins plus grands et plus épais qu’avant, il serait également plus résistant à l’humidité (mais pas d’étanchéité). Notez qu’il perd son port jack et se connecte donc au smartphone uniquement via Bluetooth. Un choix audacieux et risqué, mais aussi étrange : le Solo Pro conserve ses boutons physiques avec aucune zone tactile. Le point positif est son autonomie : Beats promet de 22 heures d’autonomie, et 40 heures sans les fonctions de réduction de bruit.

Le casque Beats Solo Pro est vendu à 299,99 euros, et Beats a annoncé que le Solo 3 restera au catalogue avec un prix en baisse : 199 euros.