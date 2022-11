Voitures électriques : BMW n’oublie pas les modèles « abordables »

Pas vraiment réputé pour l'accessibilité financière de ses produits, surtout électriques, BMW fabriquera des voitures électriques pour les segments inférieurs et, par conséquent, à des prix plus abordables.

Marque premium oblige, les BMW n’ont jamais vraiment été des voitures abordables, bien au contraire. Avec l’avènement de l’électrique, on ne peut pas dire que les choses ont vraiment changé, même si BMW propose désormais l’un des modèles électriques premium les moins chers du marché avec le iX1, son SUV compact électrique qui débute à partir de 55 150 euros. D’autres versions arriveront ultérieurement et devraient permettre de faire descendre la facture à environ 40 000 euros.

Quoi qu’il en soit, ces sommes sont toujours très importantes, mais les constructeurs premium ont développé ces 20 dernières années des modèles « d’accès » permettant d’ouvrir les portes du premium au plus grand nombre. Mercedes Classe A, BMW Série 1… Les compactes ont fleuri sur le marché, et Audi est même allé encore plus loin en proposant l’A1, la seule citadine électrique des trois premium allemands.

Les BMW seront-elles les électriques premium les moins chères ?

Si Mercedes compte bientôt faire le ménage dans sa gamme de modèles compacts, tandis qu’Audi va tout simplement stopper l’Audi A1, BMW va continuer de proposer des modèles « du segment inférieur » selon son PDG, Oliver Zipse. Pour le dirigeant, qui s’exprimait lors d’une conférence organisée par l’équipementier Bosch, « les segments inférieurs seront le cœur de l’activité de BMW à l’avenir ».

Et effectivement, les modèles les plus vendus chez BMW ne sont pas les plus gros, la Série 1 et le X1 faisant partie des best-sellers dans de nombreux pays. Avec l’arrivée de la version électrique du X1, le iX1, BMW compte doubler ses ventes de voitures électriques l’année prochaine, même si le constructeur préfère rester prudent dans ses ambitions, la pénurie de composant et le contexte économique incertain jouant énormément sur les ventes de voitures.

Des stratégies différentes

Cette déclaration contraste donc avec les ambitions de ses concurrents, à commencer par Mercedes, qui n’a pas caché privilégier ces prochaines années le haut de gamme. En effet, le constructeur de Stuttgart investira massivement pour les segments supérieurs, des segments évidemment plus rentables. C’est la même stratégie suivie par Hyundai pour ses futures voitures électriques : du luxe et des SUV.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que BMW ne continuera pas à développer des voitures haut de gamme. La nouvelle BMW i7 en est le parfait exemple, puisque son prix de départ débute, en France, à partir de 139 900 euros. Rolls-Royce, une marque du groupe BMW, a récemment présenté son premier modèle électrique, la Rolls-Royce Spectre, et son prix devrait largement flirter avec les 400 000 euros.

