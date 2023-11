Pourquoi la version chinoise de la BMW i5 électrique est mieux que celle vendue en France

Avec plus d'espace aux jambes et un écran 8K rien que pour eux, les passagers arrière de la BMW i5 chinoise seront choyés. Malheureusement, nous n'y aurons probablement jamais droit sur la version européenne de cette voiture électrique. Pour cela, il faudra acheter la BMW i7 bien plus onéreuse.

C’est une habitude pour les berlines occidentales : leur arrivée en Chine s’accompagne quasi systématiquement d’une carrosserie allongée. BMW présente la version chinoise de son i5 au salon de Guangzhou qui bénéficie, sans surprise, de cette évolution… mais ne s’arrête pas là, puisqu’elle pique l’écran 8K de 31 pouces de la BMW i7, la limousine électrique de la marque !

+ 11 cm

Les Chinois accordent beaucoup d’importance au confort des places arrière, et les constructeurs étrangers l’ont bien compris : quasiment toutes les berlines européennes ou américaines disponibles sur le sol chinois sont plus grandes que les versions initiales. La BMW i5 ne fait pas exception à la règle, puisque la version locale dévoilée aujourd’hui au salon de Guangzhou s’allonge de 11 cm et prend la dénomination eDrive 40L. La berline n’était déjà pas un modèle de compacité en Europe, mais elle bat ici tous les records avec une longueur totale atteignant désormais 5,17 mètres.

Quelques éléments spécifiques permettent en outre de mieux différencier l’i5 chinoise : plusieurs détails de carrosserie passent au doré, tandis que le petit logo 5 au niveau de la vitre passager est éclairé. Il faut que ça claque !

Tout pour les passagers arrière

Ce qui est intéressant à signaler, c’est que ces onze centimètres ont été gagnés uniquement entre les roues avant et arrière : l’habitacle en bénéficie donc entièrement. Enfin, pas à l’avant, puisque cette i5 chinoise reprend pièce pour pièce la planche de bord de la version européenne. On retrouve donc, par exemple, les deux écrans incurvés (12,3 pouces pour le conducteur et 14,9 pouces pour la dalle centrale) alimentés par l’OS maison dans sa version 8.5.

Ce sont donc les passagers arrière qui en profitent à 100 %. L’espace aux jambes revient royal, et BMW en profite même pour intégrer l’immense écran 8K de 33 pouces baptisé Theatre Screen qu’avait étrenné l’i7… avec quelques ajustements tout de même.

Si les versions occidentales profitent d’une interface tournant sous Amazon Fire TV, les versions chinoises préfèrent Huawei et son app market, tandis qu’iQiyi, l’équivalent de notre YouTube à nous, sera de la partie.

Un cadeau empoisonné ?

Alors, certes, un si grand écran, ça claque. Seulement voilà, certains points nous ont déçu lorsqu’on l’a essayé sur l’i7: on peut rapidement avoir mal à la nuque du fait de sa position, ses dimensions ne permettent pas de profiter de vidéos en grand format et l’absence de prise secteur interdit d’y brancher une console. Des défauts encore plus compliqués à digérer lorsqu’on s’aperçoit qu’il faut débourser 5 000 euros pour en profiter.

D’autant plus que l’i5 ne profite pas d’un équipement présent sur l’i7 : une petite tablette tactile incrustée dans les contre-portes, servant à fluidifier la navigation dans l’écran. Comment les clients chinois vont-ils se débrouiller ? La réponse reste en suspens, d’autant plus que nous n’y aurons probablement jamais droit en France.