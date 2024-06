Voici comment ces nouveaux pneus augmentent l’autonomie des voitures électriques en hiver

Les voitures électriques n'aiment pas le froid, et les pneus hiver, qui font grimper la consommation, ne font qu'augmenter le problème. Un problème auquel se sont attaqués BMW et Pirelli, qui présentent un pneu hiver capable d'augmenter l'autonomie de 50 km sur l'i7, avant d'arriver sur le reste de la gamme. Voici ses caractéristiques.

C’est un fait : les voitures électriques n’aiment pas l’hiver. Les batteries sont moins performantes par grand froid, tandis que le chauffage de cette dernière et de l’habitacle consomme de l’énergie : pas idéal, donc, pour l’autonomie.

À cela vient s’ajouter les spécificités des pneus hiver, obligatoires dans certaines régions françaises et européennes, qui font eux aussi grimper la consommation. Pour remédier à ce problème, BMW et Pirelli ont travaillé sur un pneu spécifique, et font part de leurs résultats dans un communiqué.

Un gain de 50 kilomètres en hiver

Le principe d’un pneu hiver, c’est de conserver un maximum d’adhérence lorsque les températures baissent et/ou lorsque la route devient glissante (à cause de la neige, du verglas ou de la pluie). Pour cela, les rainures sont adaptées, ainsi que la gomme et la structure même du pneu.

Tout cela a un impact négatif sur la résistance au roulement, ce qui fait que la voiture va consommer plus pour avancer. L’impact est logique : une consommation en hausse, c’est une autonomie en baisse.

C’est à ce désavantage des pneus hiver que se sont attaqués BMW et Pirelli, qui présentent le P Zero Winter 2. Si les détails manquent, Pirelli avance des « avancées significatives, notamment dans les domaines du dessin de la bande de roulement et du composé de la bande de roulement », de quoi annoncer un gain de 50 kilomètres d’autonomie par rapport à un pneu hiver « classique ».

D’abord pour la BMW i7, d’autres modèles suivront

BMW, de son côté, vante « une expérience de conduite exceptionnelle », et annonce que sa grande limousine, l’i7, sera la première voiture électrique de la gamme à en profiter dès août 2024.

Le reste de la gamme devrait suivre, à commencer par le prochain BMW X3, qui sera commercialisé dans la seconde moitié de 2024. Nul doute que les futurs modèles de la gamme Neue Klasse, qui débutera en 2025 avec une berline et un SUV particulièrement prometteurs, en profiteront également.