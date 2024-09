BMW rappelle 1,5 million de voiture pour un problème de frein : un coup dur pour la « qualité allemande »

BMW est contraint de rappeler pas moins de 1,5 million de véhicules pour un souci technique loin d’être négligeable, puisque cela concerne le système de freinage.

« Deutsche Qualität ». Ce terme allemand, qui signifie, tout simplement « qualité allemande », est bien connu des amateurs de voitures, puisqu’il fut un argument marketing pour de nombreux constructeurs germaniques.

Sauf que depuis quelques années, la « Deutsche Qualität » ce n’est plus ce que c’était. Il n’y a qu’à voir les dernières productions de Volkswagen, notamment les ID.3 et ID.4 (avant les restylages), pour se rendre compte de la baisse de qualité perçu à bord sur les voitures de la marque. Les modèles plus haut de gamme sont encore épargnés, mais les voitures d’entrée de gamme souffrent beaucoup de cette baisse de qualité.

C’est également le cas chez Audi, où les A1 et A3 n’ont plus rien à envier aux Polo et aux Golf en termes de qualité perçue. Dommage, car elles sont facturées 20 à 30 % plus chers.

Un nouveau rappel d’envergure pour BMW

BMW et Mercedes sont globalement assez épargnés, même s’il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas chez la firme bavaroise, contrainte de rappeler environ 1,5 million de voitures à cause d’un souci technique « lié à son système de freinage intégré produit par un fournisseur », sans toutefois détailler la nature du problème. Le composant vient du manufacturier allemand Continental qui a précisé simplement que le problème résidait dans un composant électronique dont « le fonctionnement pourrait être altéré ».

« Continental a précisé que la puissance de frein restait supérieure aux normes légales en vigueur et qu’un logiciel de diagnostic détectait le problème avant qu’il ne survienne » peut-on lire sur Le Monde.

La sécurité des véhicules ne semble pas affectée puisque l’entreprise a précisé que la puissance de frein restait supérieure aux normes légales en vigueur. De plus, un logiciel de diagnostic détectait le problème avant qu’il ne survienne. Quoi qu’il en soit, le mal est fait, et ce rappel va coûter plusieurs millions d’euros à BMW.

Quels sont les modèles concernés ?

Et toutes les marques du groupe sont concernées, puisque ce rappel concerne un composant commun à quasiment toutes les voitures de chez BMW, Mini et Rolls-Royce. Ainsi, les

Ce chiffre concerne la production mondiale et n’épargne pas les autres marques du groupe Rolls-Royce et Mini. Voici les modèles rappelés :

BMW Série 2 Active Tourer

BMW X1

BMW X2

BMW XM

BMW X5

BMW X6

BMW X7

BMW Série 5 berline et break

BMW Série 7

Rolls-Royce Spectre

Mini Cooper (thermique et électrique)

Mini Countryman

Les problèmes de rappel s’accumulent chez BMW, puisque rappelons que depuis fin août, la marque doit rappeler 1 360 000 exemplaires pour des soucis d’airbag de l’équipementier bien connu Takata. Les mêmes qui posent des problèmes chez Citroën, Toyota, Skoda et plusieurs dizaines d’autres marques.

Évidemment, ces soucis jouent sur les aspects financiers, et BMW a publié une alerte sur ses résultats à cause de ce nouveaux problèmes techniques et de faiblesse des ventes en Chine. Le constructeur table sur un léger recul de ses ventes et sur une marge opérationnelle en baisse, entre 6 % et 7 %, contre les 8 % à 10 % prévus jusqu’ici.