BMW Vision M Next : une sportive hybride tuée dans l’œuf

À en croire plusieurs médias spécialisés, BMW aurait décidé d’abandonner sa sportive hybride Vision M Next, présentée comme la digne successeur de l’i8. Le succès mitigé de cette dernière, couplé à des coûts de fabrication élevés, aurait poussé les dirigeants à rebrousser chemin.

Un projet tué dans œuf. Voilà comme l’on pourrait aujourd’hui décrire la prometteuse sportive hybride Vision M Next, présentée en grande pompe le 25 juin 2019. À l’époque, le véhicule était censé définir le futur de la marque à l’hélice, mais se présentait aussi et surtout comme le successeur de l’actuelle i8, dont la fin de vie a définitivement été actée par les dirigeants du groupe.

Une hybride prometteuse

Mais à en croire le média d’outre-Rhin Manager Magazin et BMW Blog, la Vision M Next semble d’ores et déjà appartenir au passé. La firme allemande aurait tout bonnement décidé de ne pas produire ce bolide de 600 chevaux dont le châssis en carbone et l’attirail technologique en son habitacle avaient fait sensation. En vain : celui qui se présentait comme le nouveau véhicule avant-gardiste de BMW n’est plus.

« Le conseil a décidé de ne pas le fabriquer. Cela ne fait pas de sens dans un monde post-coronavirus », a déclaré une source proche du dossier. D’après BMW Blog, le concept aurait même été annulé depuis un certain temps. Le succès mitigé de l’i8 aurait notamment rendu frileux les instigateurs du projet à l’idée de commercialiser une voiture plus puissante, mais probablement plus onéreuse.

Coûts élevés

Aussi, ses coûts de fabrication relativement élevés ne justifieraient pas une mise en vente dans un futur proche. La pandémie du coronavirus (Covid-19) a aussi fortement impacté le secteur automobile à toutes les échelles : pour BMW, investir des sommes conséquentes dans une hybride destinée à une cible de niche n’est peut-être pas le meilleur des choix à faire.