Vélo électrique : cette petite nouveauté Bosch ne fera plus de jaloux

Bosch a mis à jour son application mobile Flow. Sa fonction Ride Screen est désormais disponible non plus en mode paysage uniquement, mais aussi en format portrait. Un bon moyen de coller aux goûts et aux couleurs de tous les cyclistes.

L’application Flow de Bosch est un petit paradis de données pour toute personne possédant un vélo électrique équipé (moteur, batterie, ordinateur de bord) par l’équipementier allemand. Elle permet aussi bien de consulter toutes ces datas d’itinéraires, que de jouer avec les modes d’assistance et leurs différents paramètres.

La force d’une telle application, c’est aussi sa capacité à se mettre à jour avec le temps et d’accueillir de nouvelles fonctionnalités – en plus de corriger des petits bugs lorsqu’il y en a. La MAJ 1.21 présentée par Bosch dans un communiqué de presse est de toute évidence bienvenue pour la petite nouveauté qu’elle apporte avec elle.

Le Ride Screen dans n’importe quel format

Ici, la firme d’outre-Rhin ne chamboule en rien l’expérience utilisateur, mais elle l’optimise intelligemment : le mode Ride Screen – que vous pouvez par exemple utiliser avec le Bosch SmartphoneGrip ou tout autre support de téléphone – est enfin compatible avec le format portrait. Auparavant, on ne pouvait l’utiliser qu’en format paysage (horizontal).

Cela pourrait paraître anodin au premier abord, mais Bosch s’adapte tout simplement aux goûts et aux couleurs de toutes et tous. Limiter le Ride Screen au mode paysage pouvait générer une forme de frustration chez certains et certaines. Le groupe vous laisse maintenant le choix.

C’est quoi, l’écran Ride ?

Pour rappel, le mode Ride permet à votre téléphone de remplacer un écran de vélo électrique. Il peut être utilisé sur les VAE limités à une LED Remote et un ordinateur de bord Purion 200, qui ne fournissent pas autant de données en direct que les Kiox 300 et Kiox 500.

Parmi six interfaces prédéfinies entre lesquelles l’utilisateur peut basculer, plusieurs types d’informations s’affichent sous vos yeux. Pêle-mêle : vitesse, tracé GPS, durée du trajet, distance parcourue, autonomie restante (en km et en pourcentage), mode d’assistance utilisé, heure, etc. Pensez à vérifier votre application Flow (AppStore et Playstore) et la disponibilité de la mise à jour.

