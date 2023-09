QuietComfort Ultra, QuietComfort, Earbuds : Bose change tout à sa gamme de casques et écouteurs à réduction de bruit

Sans conférence ni trompette, Bose vient de complètement bouleverser sa gamme de casques et écouteurs audio.

Les fuites aidant, on s’attendait à ce que Bose dévoile bientôt plusieurs nouveautés pour ses casques et écouteurs. C’est un vendredi matin que la marque a décidé de faire ses annonces, sans la moindre conférence ni événement. Voici trois nouveaux produits : Bose QuietComfort Ultra, Bose QuietComfort et Bose QuietComfort Ultra Earbuds.

Bose QuietComfort Ultra

Le nouveau fleuron de Bose est le QuietComfort Ultra. Il est disponible en précommande à 499,95 euros pour un lancement prévu le 10 octobre. Au programme, on a tout d’abord un nouveau moteur de réduction de bruit active qui ajoute un mode « Wind Block ». Il promet de désactiver les microphones extérieurs utilisés pour la réduction de bruit en cas de vent trop fort. Cela permet d’éviter les bugs liés à l’incompréhension par les microphones en question de l’état de l’environnement à cause du vent violent.

Bose promet aussi d’avoir amélioré son système Immersive Audio pour proposer de l’audio spatialisé qui « vous permet d’entendre le son comme s’il était émis au-delà de votre casque ».

Comparée à un Headphones 700, l’autonomie promise est en hausse : jusqu’à 24 heures d’écoutes en audio contre 20 heures promises sur le précédent casque de Bose.

En interne, on retrouve du Bluetooth 5.3 avec une gestion de l’AptX Adaptive de Qualcomm, qui permet une plus faible latence et une certification Snapdragon Sound.

Bose QuietComfort

Disponible dès le 26 septembre, le Bose QuietComfort se place à 399,95 euros et veut se placer en héritier des QC35 et QC45.

La différence avec le QuietComfort Ultra se fait sur le design, qui devrait apporter des changements dans le profil audio et la réduction de bruit entre les deux modèles. Pour le reste, Bose promet le même niveau d’autonomie, rechargeable par USB-C dans les deux cas.

Le QuietComfort Ultra utilise un design avec « du métal et du plastique » alors que le QuietComfort fait appel à du « plastique et de l’aluminium ». L’ordre des termes laisse penser que le Ultra sera très logiquement plus « premium » dans sa conception.

Au niveau de l’électronique, le QuietComfort est limité à du Bluetooth 5.1 (contre du Bluetooth 5.3 pour le Ultra).

Écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Bose dévoile aussi des écouteurs QuietComfort Ultra haut de gamme, en supplément des Earbuds 2 qui nous avaient particulièrement convaincus.

Ces écouteurs haut de gamme à 345,95 euros et disponibles le 10 octobre promettent l’arrivée du Immersive Audio jusque-là réservé aux casques. Ils adaptent plusieurs des technologies du casque Ultra comme le passage au Bluetooth 5.3, avec une certification Snapdragon Sound et une compatibilité avec Google Fast Pair.

Le design évolue également pour proposer une finition métal et une conception qui doit permettre de les installer et de les retirer plus facilement que les Earbuds 2.

Il ne reste désormais qu’à attendre les tests pour découvrir à quel point la réduction de bruit peut avoir évolué et comment la nouvelle gamme de Bose va pouvoir se confronter aux champions du secteur : Sony et Apple.

