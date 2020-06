Bose QC35 II : l’application dévoile un accessoire gaming dans son code

Simple accessoire ou nouveau pack, la question reste entière, mais Bose nous concocte bien quelque chose en lien avec le gaming et son célèbre casque Bluetooth Quietcomfort 35 II... ou QC35 II pour les intimes. La mention « Bose QC35 II Gaming Headset », découverte dans le code de la nouvelle version de l'application Bose, nous met sur la piste.

Que nous mijote Bose ? En décortiquant méticuleusement le code de la dernière version de Bose Connect, 9to5Google a découvert une intrigante mention « Bose QC35 II Gaming Headset ». Dissimulée dans les tréfonds de l’application du constructeur américain, qui permet notamment aux utilisateurs de configurer leur casque Bluetooth et d’accéder à des fonctions supplémentaires, cette référence s’accompagne de plusieurs indices concrets pointant vers, au minimum, un accessoire gaming que l’on pourrait raccorder au QC35 II afin d’en faire un véritable casque taillé pour jouer en ligne.

Un micro détachable dans les tuyaux ?

En marge d’ajouts concernant, par exemple, la connexion à Bose Connect via le Login Facebook, la nouvelle version de l’application fait référence à un nouvel accessoire surnommé « Tibbers ». Cette allusion à League of Legends s’accompagne de plusieurs lignes de code renvoyant à un « Microphone Gaming » conçu pour être connecté au QC35 II, et ce par l’intermédiaire du « port auxiliaire » situé sur le côté gauche du casque.

Une fois en place, cet accessoire se raccorde via un câble à un ordinateur (par exemple) pour fonctionner en jeu. Il aurait par contre pour effet de couper automatiquement le Bluetooth et donc d’empêcher la connexion à l’application Bose Connect. Une vidéo de démonstration, également ajoutée à la dernière version de l’appli, nous permet d’avoir un aperçu de cet accessoire.

Reste à savoir sous quelle forme serait commercialisé ce micro détachable dédié au jeu. Difficile pour l’instant de le savoir. 9to5Google évoque pour sa part la possibilité d’un accessoire vendu séparément aux personnes possédant déjà un QC35 II, mais n’exclut pas que Bose le commercialise aussi sous la forme d’un nouveau pack regroupant le casque audio et le micro détachable.

Le créneau de lancement d’un tel périphérique est également sujet au doute… les plans des différents constructeurs ayant été pour le mois perturbés par la pandémie de COVID-19.