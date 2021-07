Dernière chance : le très bon Samsung Galaxy S20 FE 5G voit son prix dégringoler à 1€ (+7€/ mois pendant deux ans)

C’est le meilleur moment pour en profiter. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est au tarif imbattable de 1 € (+ 7 €/mois) grâce à une réduction de 50 €, avec un forfait Bouygues Telecom Sensation de 90 Go.

Pile pour la fin des vacances des juillettistes et pour le début des congés des aoûtiens, Bouygues propose une offre des plus intéressantes. À la clé : un smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G au prix de 1 € (+7 €/mois) grâce à une remise différée et sur demande de 50 euros, accompagnée d’un forfait Bouygues Sensation 90 Go. De quoi parader sur la plage ou de retour au bureau.

Samsung Galaxy S20 FE 5G : le meilleur de Samsung au meilleur prix

Si vous trouvez que le Galaxy S20 FE 5G ressemble au Samsung Galaxy S20 5G, et bien vous avez raison. Conscient que les utilisateurs souhaitaient un téléphone un peu plus abordable que le Galaxy S20 5G, Samsung a pris le parti de lancer en septembre dernier une version légèrement remaniée de son smartphone star, sans pour autant diminuer les performances générales.

Concrètement, les fiches techniques de ces deux téléphones se ressemblent comme deux gouttes d’eau, excepté sur quelques points.

Un écran plus grand et un processeur plus puissant

L’écran d’abord est un peu plus grand sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G que sur son prédécesseur et il occupe un peu plus de place. Pour ce modèle FE, il faut en effet compter sur un bel écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces et un taux d’occupation de l’écran d’un peu plus de 91 % (le S20 5G trône à 6,2 pouces et presque 89 % de taux d’occupation de la façade).

Autre point intéressant sur ce mobile : son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui devrait ravir à la fois les accrocs au streaming mais aussi les amateurs de jeux mobiles, mais surtout ceux qui aiment avoir un écran très fluide.

Une belle performance à laquelle vient s’ajouter la présence d’un processeur Snapdragon 865. Sur ce modèle, Samsung a en effet dit adieu au traditionnel SoC Exynos. Un choix judicieux qui permet de profiter d’une très belle fluidité, de performances améliorées et d’une compatibilité 5G. Le choix du Snapdragon offre enfin une meilleure optimisation de la batterie de 4500 mAh et permet ainsi de revoir l’autonomie du mobile à la hausse.

Un module photo plus modeste mais tout aussi efficace

Le module photo est également l’un des points sur lequel Samsung a apporté quelques modifications. Si la définition du triple capteur arrière est un peu moins importante que chez son grand frère, il n’en demeure pas moins que le Samsung Galaxy S20 FE 5G a obtenu une note photo équivalente lors de son test.

Avec un triple capteur de 12 +12 + 8 mégapixels, le Samsung Galaxy S20 FE 5G offre donc de très belles performances en prise de vue, y compris de nuit, alors que son homologue non FE possède en principe un capteur principal de définition supérieure.

En soi, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un smartphone efficace, qui bénéficie de belles améliorations par rapport à son prédécesseur. Son bel écran, son appareil photo efficace et son processeur Snapdragon 865 sont certainement les trois gros atouts de ce mobile qui rend le haut de gamme plus abordable.

Enfin, pour les esthètes qui sont sensibles à l’allure de leur mobile, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est disponible en 6 couleurs. Il y en a donc pour tous les goûts.

Une offre d’achat difficile à battre

Vendu habituellement à un prix avoisinant les 650 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G passe à 51 euros chez Bouygues. Et il baisse encore de prix grâce à une remise de 50 euros appliquée lors de l’achat du smartphone.

Ce très bon mobile passe ainsi à 1 euro (+7 €/mois) et est accompagné d’un forfait Bouygues Sensation de 90 Go.

Quid du forfait Bouygues Sensation ?

Dans ce forfait Sensation, outre un smartphone à 1 €, on trouve également pléthore d’avantages comme :

Les appels, SMS/MMS illimités en France et depuis l’Europe (ainsi que les DOM et la Suisse) ;

Les appels illimités vers les mobiles localisés aux États-Unis, au Canada ou en Chine et vers les téléphones fixes de plus de 120 destinations ;

90 Go de données disponibles par mois en 4G ou en 5G ;

35 Go de données disponibles en itinérance depuis les pays de l’Union européenne, les DOMS et la Suisse ;

Une seconde SIM offerte si vous disposez d’un autre appareil à équiper.

Le forfait Sensation 90 Go est à engagement 24 mois et est au prix de 33,99 € la première année avant de passer à 48,99 € par mois.