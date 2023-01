Et si vous achetiez votre prochain TV Samsung grâce à cette offre fibre Bouygues Telecom ?

Le début des soldes hivernales signe le grand retour des promotions sur les offres Bbox Smart TV chez Bouygues Telecom. L’occasion d’obtenir un téléviseur Samsung récent avec des réductions pouvant aller jusqu’à 800 euros.

Acheter son téléviseur chez un opérateur téléphonique et internet peut sembler incongru, et pourtant. En ce moment, et jusqu’au 18 janvier prochain, Bouygues Telecom propose de jolies réductions sur deux modèles de TV Samsung 55 pouces dans le cadre de ses offres Bbox fibre Smart TV.

Pour rappel, ces offres permettent, pour toute souscription à une Bbox must ou ultym, d’obtenir des téléviseurs Samsung à un tarif très préférentiel. Dans le cas présent, l’opérateur propose un rabais de 450 euros sur la référence 55AU7105 (4K LCD) et 800 euros sur la référence QE55Q60B (4K QLED). À vous de voir quel type de dalle vous correspond le plus.

Pourquoi choisir un Smart TV Samsung pour accompagner votre Bbox ?

Eh bien tout simplement parce que les Smart TV Samsung vous simplifient la vie au quotidien. Ils permettent de se débarrasser complètement d’une box TV classique, qui est ici remplacée par l’application B.tv+ de Bouygues Telecom. Grâce à cette application, vous pouvez accéder très facilement aux quelque 180 chaînes proposées par l’opérateur, mais aussi aux fonctions de replay de ces dernières. Un gain de place non négligeable, doublé d’une simplicité d’utilisation.

L’expérience connectée va même un peu plus loin puisque vous pouvez aussi accéder à de nombreux autres services directement depuis votre TV. YouTube, Netflix, Disney+, Spotify, myCanal et bien d’autres encore vous attendent dans la bibliothèque d’applications proposées par Samsung. L’occasion de centraliser tous vos contenus au même endroit, et y accéder en quelques clics seulement.

LCD ou QLED : quel TV Samsung en promotion choisir avec votre Bbox ?

Si Bouygues Telecom propose de nombreux téléviseurs pour accompagner ses offres Bbox Smart TV, seuls deux d’entre eux sont actuellement en promotion. D’un côté, on trouve le 55AU7105, un écran LCD 4K UHD (3840 par 2160 pixels) qui bénéficie d’un bon calibrage, d’un contraste satisfaisant ainsi que d’un retard à l’affichage limité, idéal pour les joueurs. Mais son véritable atout reste sans conteste son prix.

Proposé habituellement aux alentours de 550 euros, il bénéficie ici d’une importante ristourne de 450 euros qui fait dégringoler son prix à 99 euros seulement.

De l’autre côté, c’est le QE55A60B qui vous attend. Un écran QLED qui propose bien évidemment un affichage 4K, et s’avère capable d’afficher une image lumineuse et des couleurs éclatantes grâce à la technologie Quantum Dot. Plus évolué que son homologue, ce téléviseur est plus performant en jeu grâce à une faible latence d’affichage et la compatibilité avec la technologie FreeSync. On y trouve également l’application Xbox Game Pass, pour jouer au catalogue de jeux Microsoft sans console ni PC.

Cet écran profite d’une remise de 800 euros sur son prix habituel pour tomber à 199 euros au lieu de 999 euros.

Comment profiter des réductions sur les Smart TV Samsung ?

Pour bénéficier de réductions allant jusqu’à 800 euros sur les Smart TV Samsung, la première étape consiste à souscrire à l’une des deux offres Bbox fibre proposées par Bouygues Telecom dans le cadre de cette opération. Après avoir fait votre choix entre Bbox must et Bbox ultym, et avoir été raccordé (gratuitement) à la fibre, il vous suffit de créer un compte client sur le site de Bouygues Telecom pour lancer la procédure.

La création de ce compte vous permet d’accéder à une adresse mail @bbox, sur laquelle Samsung vous enverra un mail vous indiquant la suite des opérations. Cette adresse vous permettra aussi de créer un compte Samsung, nécessaire au bon déroulement de l’opération.

Dernière étape, vous rendre sur le site dédié à cette opération pour acheter votre nouveau téléviseur à prix réduit. Ce dernier sera ensuite envoyé directement chez vous, et livré dans la pièce de votre choix (rien que ça).

Les offres Bbox Smart TV en bref

Dans le cadre de son opération Bbox Smart TV, Bouygues Telecom vous propose le choix entre deux abonnements : la Bbox must et la Bbox ultym. Ces deux offres se distinguent essentiellement au niveau du débit proposé, de quelques menus avantages et bien évidemment, du prix.

La Bbox must en bref :

Internet : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi

jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi TV : plus de 180 chaînes avec l’application B.tv+, service Multi B.tv en option, enregistreur TV 100 heures fourni

plus de 180 chaînes avec l’application B.tv+, service Multi B.tv en option, enregistreur TV 100 heures fourni Téléphonie fixe : appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays

appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays Avantages : profitez d’un forfait mobile à 0 euros avec cette offre

La Bbox must est proposée avec un engagement de deux ans au tarif de 41,99 euros par mois.

La Bbox ultym en bref :

Internet : jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi

jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi WiFi : réseau WiFi 6E de dernière génération, jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus, Mini Bbox 4G 50 Go disponible sur simple demande

réseau WiFi 6E de dernière génération, jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus, Mini Bbox 4G 50 Go disponible sur simple demande TV : plus de 180 chaînes avec l’application B.tv+, service Multi B.tv en option, enregistreur TV 100 heures fourni

plus de 180 chaînes avec l’application B.tv+, service Multi B.tv en option, enregistreur TV 100 heures fourni Téléphonie fixe : appels illimités vers fixes et mobiles en France/Suisse/Europe et vers les fixes de plus de 110 pays

appels illimités vers fixes et mobiles en France/Suisse/Europe et vers les fixes de plus de 110 pays Avantages : profitez d’un forfait mobile à 0 euros avec cette offre. 6 mois d’abonnement à Salto et Disney+ inclus à la souscription

Proposée, elle aussi, avec un engagement de deux ans, la Bbox ultym est disponible pour 50,99 euros par mois.