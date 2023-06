Bbox fit : pas besoin de décodeur pour regarder la TV avec cette box internet

C'est une option trop méconnue : grâce à l’application B.tv, Bouygues Telecom permet à ses abonnés de regarder la télévision sans devoir opter pour un forfait fibre triple-play. Une stratégie qui permet de maintenir un prix bas sur sa meilleure offre fixe.

A-t-on vraiment besoin de payer plus cher son abonnement internet pour regarder la TV ? Bouygues Telecom pense que non et le prouve avec son nouveau forfait Bbox fit. L’absence de décodeur TV permet de conserver un prix bas sans pour autant devoir baisser le débit. À tel point que l’offre Bbox fit est le forfait fibre le moins cher du moment.

Quid de la télévision ? Simple, l’opérateur a mis en place l’application mobile B.tv, qui permet aux clients Bouygues Telecom de profiter de tous leurs programmes préférés sans débourser un centime supplémentaire.

Comment fonctionne l’application B.tv ?

Disponible sur le Google Play Store comme sur l’App Store, l’application B.tv est accessible à tous les abonnés Bouygues Télécom, même celles et ceux ayant souscrit au très abordable forfait Bbox fit.

Son principal avantage est qu’elle propose tous les services d’un décodeur TV, sans en imposer l’encombrement, et ce aussi bien sur un téléviseur connecté que sur un smartphone ou une tablette. Les abonnés ont ainsi accès au bouquet de chaînes classiques ainsi qu’aux canaux de la TNT.

Films, séries, émissions… Tout y est. Contrôlez le direct Les radios sont aussi disponibles

Mieux, l’utilisateur peut profiter de certaines chaînes payantes, telles que BeIn Sport ou AdultSwim, contre quelques deniers supplémentaires. Surtout que la souscription à ces chaînes est sans engagement. Il est donc possible d’interrompre son abonnement à tout moment sans surcoût, puis le reprendre quelques mois plus tard.

L’autre force de l’application B.tv est son ergonomie. Les programmes regardés en direct peuvent se superposer sur d’autres applications. Une fonction parfaite pour ne manquer aucune miette de ses émissions préférées. D’autant qu’il est possible de contrôler le direct, afin de le mettre en pause, revenir en arrière ou avancer plus loin. Et si par malheur un programme ne peut pas être regardé au moment de sa diffusion, Bouygues Telecom donne accès au replay des chaînes pour le rattraper.

L’offre Bbox fit mise sur un bon débit

Pour un forfait fixe abordable, la Bbox fit se montre généreuse sur la qualité de son service. Son débit descendant grimpe à 400 Mbit/s et son débit en envoi culmine à 400 Mbit/s. Une vitesse de connexion très rapide qui permet d’installer un jeu comme Diablo IV en à peine 30 minutes.

La Bbox fit donne aussi accès à une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Une limite est fixée à 199 correspondants différents. Une fois la limite dépassée, il faut payer un supplément.

L’offre Bbox fit à petit prix

Grâce à l’absence d’un décodeur TV, la Bbox fit est une offre fibre qui conserve un prix bas. Celle-ci est facturée ainsi facturée 17,99 euros par mois pendant un an. Après 12 mois, le tarif retourne à 31,99 euros mensuels. Ce petit prix permet à l’offre Bbox fit de se hisser à la première place des forfaits les moins chers du marché.

Cependant, là où la concurrence impose souvent un engagement minimal de deux ans, Bouygues Telecom ne requiert qu’un an de fidélité. Une durée semblable à celle de la promotion. Libre à l’abonné donc de gérer son engagement passé ce délai.

Souscrire au forfait BBox fit

Souscrire au forfait Bbox fit ne prend pas plus d’une dizaine de minutes sur le site de Bouygues Telecom. L’opérateur prend en charge toutes les démarches de résiliation, allant même plus jusqu’à rembourser 100 euros sur les éventuels frais réclamés par l’ancien FAI.

Bien entendu, le site de Bouygues Telecom permet de vérifier son éligibilité à la fibre. Enfin, si le client fournit son code RIO lors de l’inscription, il peut conserver son numéro actuel de ligne fixe. Sans oublier que l’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.