Des smartphones et des forfaits moins cher : la nouvelle offre de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom s'associe avec Back Market pour proposer des smartphones à plus petit prix.

Depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012, il est devenu classique d’acheter son smartphone à son prix de vente nu, plutôt que de l’associer à un paiement en plusieurs fois au travers d’un forfait avec engagement. Résultat, acheter un smartphone peut faire un sacré trou dans le budget.

Heureusement, il existe des méthodes pour payer moins cher. En dehors des classiques bons plans, il est possible de passer par le circuit reconditionné pour payer un smartphone déjà utilisé, mais dont l’état a été restauré par des professionnels. Ça a le mérite d’être une démarche un peu plus éco-responsable, puisque l’on réutilise un smartphone déjà produit.

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui s’associer à cette démarche en signant un partenariat avec Back Market.

L’offre en détail

L’opérateur lance plus précisément deux offres en France avec le spécialiste du reconditionné.

Forfait 90 Go 5G (sans engagement) à 9,99 euros par mois avec 20 euros de remise sur l’achat d’un smartphone avec Back Market ;

Forfait 300 Go 5G (engagement 12 mois) à 19,99 euros par mois, avec 120 euros de remise sur l’achat du smartphone reconditionné.

Les deux offres sont disponibles dès maintenant sur le site de Back Market. Si l’on regarde notre comparateur de forfaits mobiles, l’opérateur propose tout de même un forfait B&You sans engagement à 8,99 euros par mois pour 100 Go de data, donc moins cher et avec plus de données.

La deuxième offre est avantageuse en revanche. Le prix du forfait avec Back Market est plus cher de 2 euros par mois, soit 24 euros sur un an, bien inférieur aux 120 euros de remise offerts pour l’achat d’un smartphone.