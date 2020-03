Bouygues Telecom : attention à cette hausse des prix déguisée

Bouygues Telecom a mis en action une hausse automatique de ses forfaits mobiles, couplée à une amélioration des forfaits.

Les hausses de prix sont de plus en plus régulières dans le domaine des Télécoms, au point d’être désormais dans le viseur de l’UFC Que Choisir. Après une augmentation en septembre dernier, c’est à nouveau Bouygues Telecom qui met en œuvre une hausse de prix.

Cette nouvelle hausse n’est pas une surprise, Bouygues Telecom avait commencé à prévenir ses abonnés en janvier 2020 d’une hausse à venir en mars. Nous y sommes désormais.

Plus de data et de data en roaming

Depuis le mois de mars, Bouygues Telecom ajoute automatiquement plus de data aux forfaits. La hausse dépend de votre abonnement.

Par exemple un abonné B&You 20 Go voit son forfait passer à 30 Go, alors qu’un abonné 40 Go passe à 60 Go.

De même, l’opérateur en profite pour revoir à la hausse la quantité de data en roaming, à l’étranger en Europe, ou dans les DOM. Le forfait 40 Go gagne 3 Go de data et passe à 8 Go en tout, alors que le forfait 20 Go passe de 3 à 5 Go.

Une hausse variable automatique

Malheureusement, comme nous le disions en introduction, ces améliorations de forfaits se traduisent par une hausse généralisée des prix. De 2 ou 3 euros TTC par mois pour les deux abonnements que nous avons mentionnés ici.

Cette augmentation du prix est automatique et l’abonné ne peut pas la refuser. Seule éventuelle solution : résilier son forfait chez Bouygues et aller voir chez un autre opérateur.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 1 jour Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go 4,99€ 9,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen : 57 Mb/s

Débit montant moyen : 13 Mb/s

Couverture 4G Population : 99%

Couverture 4G Territoire : 87% Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s

Débit montant moyen : 10 Mb/s

Couverture 4G Population : 99%

Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 5Go/mois Options Forfait ajustable Pendant 1 an La Poste Forfait 4G - 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 9,99€ 14,99€ Découvrir TOUSCONNECTES Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s

Débit montant moyen : 10 Mb/s

Couverture 4G Population : 99%

Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 10Go/mois Code promotion : TOUSCONNECTES Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen : 34 Mb/s

Débit montant moyen : 7 Mb/s

Couverture 4G Population : 93%

Couverture 4G Territoire : 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 4Go/mois Tous les forfaits mobile

N’hésitez pas pour cela à vous tourner vers notre comparateur de forfaits, ou notre sélection des meilleurs forfaits du moment en promotion.