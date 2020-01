Bouygues Telecom : attention, le prix de votre forfait mobile pourrait augmenter

Bouygues Telecom va forcer une augmentation de data accompagnée d'une augmentation de la facture sur certains de ses abonnements B&You.

Les opérateurs augmentent petit à petit le prix de certains de leurs forfaits. SFR avait choisi de faire ça juste avant les fêtes pour ses abonnements RED, tant dis que Free a choisi l’intégration d’une option obligatoire payante à partir de février. Des augmentations déplorées mi-décembre par l’UFC Que Choisir.

C’est désormais au tour de Bouygues Telecom d’annoncer à certains de ses abonnés une hausse unilatérale de leur abonnement, sans pouvoir visiblement la refuser.

Changement effectif le 6 mars 2020

Comme le rapporte le site Univers Freebox, Bouygues Telecom a envoyé un mail à certains abonnés, notamment ceux qui ont un forfait B&You 20 Go, pour annoncer un passage du forfait à 30 Go de data en France, et 5 Go en Europe (contre 20 Go et 3 Go respectivement).

Cette généreuse augmentation de data se fait au prix d’une augmentation de la facture, de 2 euros TTC en plus chaque mois. Le changement sera effectif dès le 6 mars 2020.

Toujours d’après le site, Bouygues Telecom ne propose pas de refuser ce changement d’offre. Comme les abonnements B&You sont sans engagement, l’opérateur laisse la possibilité de résilier son forfait et partir chez un autre opérateur.

