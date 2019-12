Free, SFR, Bougues et Orange : l’UFC Que Choisir déplore les augmentations cachées

L'association de défense des consommateurs regrette l'augmentation cachée de différents forfaits chez les quatre plus gros opérateurs. Des augmentations qui se font parfois de manière dissimulée et qu'il faut souvent bien vérifier sur sa facture.

Ces dernières semaines, les opérateurs français se sont distingués par des hausses-surprises de leurs forfaits. Qu’il s’agisse de SFR, de Free, de Bouygues et même d’Orange, les quatre opérateurs ont en effet ajouté des options obligatoires à leurs abonnements sans prévenir explicitement leurs clients de la hausse de leur forfait.

Une pratique qui a été dénoncée par l’UFC Que Choisir. Dans un article publié la semaine dernière, l’association de défense des consommateurs revient sur ce qu’elle qualifie de « mauvaise habitude » des opérateurs. Du côté de SFR, ce sont les 20 Go ou 30 Go de data supplémentaires, pour un coût de 10 euros par mois, qui sont pointés du doigt. Pour Free, l’UFC Que Choisir déplore le paiement à Youboox qui sera désormais facturé aux clients. Pour Orange, l’association signale avoir reçu de la part de plusieurs abonnés « un mail les informant que leur offre Open 2h 100 Mo allait automatiquement intégrer les appels depuis le mobile… et augmenter de 3 € par mois ». Enfin, il en va de même pour Bouygues avec une augmentation du forfait B&You 40 Go qui passe à 50 Go avec un prix qui monte de deux euros… sans possibilité de la refuser.

Dans tous les cas, l’UFC Que Choisir rappelle que, quel que soit l’opérateur, il est indispensable de surveiller les mails et les factures pour vérifier régulièrement qu’une hausse n’a pas été exercée. « Si les possibilités de refuser ces augmentations de prix existent, elles commencent à lasser de plus en plus d’abonnés qui en ont assez de devoir décortiquer les mails de leur opérateur et, à chaque fois, de refuser des offres qu’on tente de leur imposer », déplore l’UFC Que Choisir.