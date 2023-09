On connaît enfin le prix de la BYD Seal, la grosse concurrente de la Tesla Model 3

Venue de Chine, cette ambitieuse berline électrique espère faire vaciller la Tesla Model 3. Mais elle ne casse pas les prix pour autant.

Bien qu’il soit deuxième plus gros vendeur de voitures électriques au monde derrière Tesla, le constructeur chinois BYD demeure encore relativement inconnu sous nos latitudes. Une situation tout sauf anormale, puisque que son offensive sur le Vieux Continent vient à peine de commencer. Au regard des ambitions affichées, les choses pourraient vite évoluer : BYD veut frapper fort d’entrée, avec une gamme complète et des véhicules adaptés aux attentes du marché.

Le SUV Atto 3 et la compacte Dolphin devraient représenter une bonne partie des ventes chez nous. La berline Seal se trouve quant à elle sur un segment un peu moins porteur mais reste un produit de conquête intéressant. Alors que nous avons déjà eu l’occasion de nous glisser derrière le volant, nous attendions avec impatience les prix. Ils viennent finalement d’être communiqués en marge du salon de Munich.

Une BYD Seal éligible au bonus… pour le moment

Verdict : les tarifs démarrent à 46 990 euros pour la Seal propulsion de 313 ch, et grimpent à 49 990 euros pour la 4 roues motrices de 530 ch. Toutes deux sont garanties 6 ans et utilisent la même batterie LFP de 82,5 kWh, incorporée directement dans la structure de la voiture (technologie Cell-to-Body).

Avec un prix inférieur à 47 000 euros, la Seal d’entrée de gamme est éligible au bonus écologique de 5 000 euros (7 000 pour les foyers modestes). Néanmoins, la voiture est produite en Chine et devrait à ce titre être exclue du dispositif dès 2024. La situation changera à nouveau lorsque BYD se sera doté d’une usine en Europe.

En matière d’autonomie, la Seal la moins puissante est logiquement celle qui s’en sort le mieux. BYD annonce 570 km pour la propulsion, et 520 km pour la 4 roues motrices (cycle WLTP dans les deux cas). Sur une borne rapide, la puissance de charge peut culminer à 150 kW, ce qui permet en théorie de passer de 30 à 80 % en 26 minutes.

Les deux versions de la BYD Seal sont limitées à 180 km/h. C’est donc au niveau des reprises et des accélérations que la Seal de 530 ch se démarque. Elle accomplit par exemple le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, quand la variante de 313 ch réclame 5,9 secondes pour le même exercice.

Chaque motorisation est obligatoirement associée à une finition donnée : Design pour la propulsion, et Excellence pour la 4 roues motrices. La Seal Design dispose d’un équipement déjà complet. Le toit panoramique, les poignées de porte rétractables ainsi que les sièges avant électriques, chauffants et ventilés sont par exemple livrés de série, tout comme l’écran central tactile pivotant de 15,6 pouces et l’instrumentation numérique de 10,25 pouces. La Seal Excellence ajoute en sus un affichage tête haute et une suspension dite « à fréquence variable ».

Moins chère que la concurrence ?

Peut-on considérer la BYD Seal comme une proposition intéressante sur le plan financier ? Oui, si on la compare à des modèles comme la BMW i4 eDrive 35 ou la Kia EV6, vendues respectivement à partir de 49 690 et 57 750 euros. Le bilan face à la Tesla Model 3 est plus nuancé. En version de base, cette dernière coûte en effet 4 000 euros de moins que la Seal, pour des performances assez comparables.

