On sait comment cette voiture électrique de BYD fera mieux que la Tesla Model S Plaid

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, s'apprête à dévoiler une voiture électrique ultra-performante, qui pourrait faire beaucoup d'ombre à la Tesla Model S Plaid. Le constructeur vient de donner davantage de détails, très croustillants. De quoi en faire une voiture électrique vraiment unique.

Avec la Model S Plaid, Tesla a placé la barre haute, très haute même. Il s’agit d’une voiture électrique familiale, mais dotée d’une puissance phénoménale, de 1 020 ch. Elle se bat avec la Porsche Taycan électrique sur de nombreux circuits, et réalise des temps plus proche d’une hypercar que d’une voiture familiale.

La concurrence affute ses armes. La preuve avec la Yangwang U9 de BYD. Il s’agit d’un coupé 2 places ultra-sportif. Un genre de MG Cyberster en bien plus puissant et technologique. Nous avons eu la chance de voir cette voiture et de pouvoir monter à bord en Chine. La marque va dévoiler l’intégralité des caractéristiques techniques le 25 février. Mais elle a déjà donné quelques détails très alléchants.

Plus de 1 300 chevaux

Comme le relate le site Car News China, Yangwang a publié plusieurs posts sur son compte Weibo, le fameux réseau social chinois. L’occasion d’apprendre que les quatre moteurs (un par roue) intégrés à la Yangwang U9 développerons une puissance phénoménale de 960 kW (1 305 ch) grâce à une puissance unitaire de 240 kW (322 ch). Le couple atteint quant à lui 1 680 Nm à 21 000 tours par minute. De quoi propulser la voiture de 0 à 100 km/h en 2 secondes.

À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid et ses trois moteurs revendiquent 1 020 ch et un 0 à 100 km/h réalisé en 2,1 secondes.

Les quatre suspensions pneumatiques DiSus-X indépendantes sont tout aussi impressionnantes, puisqu’elles permettent de virer à plat, mais aussi de sauter sur place, et de réaliser des départs-arrêté sans perdre l’adhérence. Un peu comme ce que fait la Tesla Model S Plaid avec le mode Cheetah, mais en plus avancé chez BYD. La Yangwang va tout de même plus loin puisqu’elle peut faire demi-tour sur place, grâce au tank-turn, également présent sur le Yangwang U8.

En revanche, là où BYD déçoit fortement, c’est sur l’autonomie. Avec une batterie de 80 kWh, l’autonomie de la Yangwang U8 atteindrait 465 km sur le cycle chinois CLTC. Soit environ 400 km en cycle européen WLTP. On imagine que le poids pachydermique de l’engin (2 475 kg) n’aide pas trop. Et son aérodynamisme semble avoir été pensé pour mettre en avant l’appui aérodynamique, pour l’adhérence et la stabilité, et non pas les longues sorties sur autoroute.

À titre de comparaison, une Tesla Model S Plaid peut atteindre 695 d’autonomie en cycle WLTP, avec une batterie à peine plus grosse, de 100 kWh de capacité. Ce qui laisse présager une consommation ahurissante pour la BYD Yangwang U8.

Une arrivée en Europe ?

Il faudra maintenant patienter encore avant de connaître le prix de cette voiture. Elle pourrait être vendue en Europe, puisque BYD prévoit de lancer la marque Yangwang sur le Vieux continent avec une première apparition au salon de Genève le 26 février prochain.

Dans un premier temps, c’est le SUV Yangwang U8 qui devrait être de la partie. Mais on imagine sans mal que la berline Yangwang U7 et cette supercar Yangwang U9 seront par la suite commercialisés en Europe. Il faut s’attendre à des tarifs délirants, dépassants largement les 100 000 euros.