La BYD Seal, la voiture électrique phare du plus grand concurrent de Tesla, s’offre quelques petites évolutions, avec notamment l’arrivée d’un capteur LiDAR pour la conduite semi-autonome mais aussi et surtout d’une architecture 800 volts. De quoi se différencier fortement de la Tesla Model 3.

Cela fait déjà deux ans que la BYD Seal a été officiellement dévoilée par le constructeur, devenu l’an dernier le numéro 2 de la voiture électrique dans le monde. On se rappelle que la berline avait été notamment montrée au public français lors de la dernière édition en date du Mondial de l’Auto de Paris en octobre 2022.

Une nouvelle version

Cette dernière, que nous avons pu essayer un peu plus tôt chasse directement sur les terres de la Tesla Model 3, mais également de la nouvelle Xiaomi SU7 récemment présentée. Et voilà qu’il est désormais temps pour elle de s’offrir un petit coup de jeune, sans réellement que l’on puisse parler de restylage. En effet, et comme l’explique le site Car News China, la berline électrique conserve un style quasiment inchangé par rapport à la précédente version. Ce qui est d’ailleurs confirmé par les premières images officielles, dévoilées par la firme chinoise.

La voiture garde sa face avant caractéristique, de même que ses dimensions avec sa longueur affichée à 4,80 mètres pour 1,88 mètre de large et 1,46 mètre de haut. Cependant, en y regardant d’un peu plus près, on note un détail qui n’en n’est en fait pas vraiment un. Sur le toit, un inédit capteur LiDAR prend désormais place, ce qui n’était pas le cas sur la première mouture, qui est déjà commercialisée chez nous. Ce dernier n’est pas anodin, puisqu’il permet d’améliorer la conduite semi-autonome, et généralement d’atteindre le niveau 3.

Ce qui permet de pouvoir lâcher les mains du volant, comme sur le FSD (full self-driving) de Tesla ou sur le BlueCruise de Ford, qui est désormais autorisé en Europe. Jusqu’à présent, BYD avait toujours fait l’impasse sur cette technologie, réputée pour sa fiabilité mais cependant très coûteuse. Un choix qui peut sembler étonnant, puisque la firme d’Elon Musk n’a jamais cru à cette solution, tandis que Xpeng a récemment décidé de supprimer le LiDAR sur sa toute nouvelle P7+ récemment officialisée.

Pour le moment, le constructeur chinois ne donne pas plus d’informations sur l’ajout de ce dispositif sur sa berline électrique. Et ce alors que ce dernier travaille depuis des années sur la conduite autonome, notamment avec sa marque haut de gamme Denza. Nous avions d’ailleurs été bluffé par les performances de la N7 dans le domaine lors de notre essai en Chine. Malgré le fait que le crossover électrique est quant à lui dépourvu de ce type de capteur, ne misant que sur les caméras comme chez Tesla.

Quelques discrètes évolutions

Pour l’heure, le constructeur se montre assez peu loquace sur sa nouvelle Seal, mais on note que la berline profite de quelques petites évolutions, qui restent somme toute assez discrètes. La plus visible est sans doute la nouvelle teinte de carrosserie violette, et à l’arrière, le logo devient rouge. Une tendance particulièrement appréciée en Chine, mais on ne sait pas encore si ce changement concernera également les versions qui seront vendues en France. Car News China précise que la voiture conserve ses rétroviseurs classiques et n’opte pas pour des caméras.

En revanche, on ne sait pas encore à quoi s’attendre pour le poste de conduite, mais nul doute qu’il devrait rester très proche de l’actuelle version. Pour mémoire, cette dernière se dote d’un grand écran tactile de 15,6 pouces pivotant ainsi que d’un combiné numérique de 10,25 pouces. On en sait cependant plus sur la fiche technique de la berline électrique, qui se décline en plusieurs versions. L’entrée de gamme embarque un moteur électrique de 308 chevaux, tandis que la finition coiffant le catalogue atteint les 525 chevaux avec un moteur sur chaque essieu.

Passage au 800 volts

Reposant sur la nouvelle base technique (plateforme) e-Platform 3.0, la BYD Seal est équipée d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), affichant une capacité de 61,44 et 80,64 kWh. Ainsi, l’autonomie de la version actuelle est annoncée entre 510 et 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 433 à 552 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP.

Pour aller plus loin

La grande rivale de la Tesla Model 3 va bientôt corriger l’un de ses plus grands défauts

Le plus grand changement provient du passage d’une architecture en 400 volts à 800 volts. La conséquence, c’est un temps de recharge qui devrait être réduit, et une meilleure efficacité énergétique. De quoi potentiellement augmenter l’autonomie. Chez Tesla, seul le Cybertruck est en 800 volts, les autres modèles sont en 400 volts.

Pour aller plus loin

Pourquoi les voitures électriques 800 volts vont ringardiser les modèles actuels

Reste à savoir si le prix sera revu à la hausse, alors que la berline démarre actuellement à partir de 46 990 euros chez nous. Un tarif qui pourrait grimper avec l’augmentation des droits de douane en Europe.