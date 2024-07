La grande rivale de la Tesla Model 3 va bientôt corriger l’un de ses plus grands défauts

D'ici quelques semaines, BYD va présenter une sorte de grosse mise à jour de sa berline électrique, la Seal, qui reposera sur une nouvelle plateforme lui permettant d'être encore plus technologique.

Commercialisée en France depuis environ un an, la BYD Seal n’affiche pas les scores de ventes d’une Tesla Model 3, dont elle est la concurrente, la faute à une image de marque encore à ses balbutiements et un réseau de distribution encore confidentiel.

Pourtant, les voitures électriques de BYD commencent peu à peu à faire leur trou en Europe, et même si elles ne se distinguent pas par leurs tarifs, aussi élevés que nos marques traditionnelles (et cela ne va pas aller en s’arrangeant avec la hausse des droits de douane), les BYD parviennent à mettre le curseur très haut en matière de technologies embarquées.

Peu d’évolutions esthétiques

Et la nouvelle BYD Seal qui pointe le bout de son nez devrait encore placer la barre très haut. En effet, Zhang Zhuo, le directeur général responsable de la série Ocean chez BYD, a révélé que la nouvelle Seal sera dévoilée début août. Ce modèle reposera sur la nouvelle plateforme e-Platform 3.0 Evo de BYD, qui intègre un système haute tension de 800 volts pour améliorer la vitesse du moteur et l’efficacité de la recharge.

La Seal ne devrait pas trop changer en termes de style, avec des dimensions similaires au modèle actuel, à savoir 4,80 mètres de long et 1,88 mètre de large. Il y aura quelques changements au niveau du nuancier de couleurs et des jantes, mais les principales nouveautés s’articulent autour des technologies. Un LiDAR sera positionné sur le toit pour les assistances à la conduite, tandis que des caméras supplémentaires seront ajoutées pour encore parfaire les aides.

L’intérieur de la Seal 07 bénéficiera aussi de quelques mises à jour, avec notamment une console centrale et des buses d’aération au dessin nouveau.

Moins de temps passer à la borne

La version à propulsion de la Seal sera proposée avec des moteurs d’une puissance de 231 ch et 313 ch. Ces versions seront associées à des batteries Blade de 61,44 kWh et 80,64 kWh, offrant des autonomies CLTC allant de 510 km et 650 km, soit entre 430 et 580 km selon le cycle européen WLTP, plus sévère. La version à quatre roues motrices maintiendra la même puissance moteur que le modèle actuel, à savoir 530 ch, le tout associé à des batteries Blade pour une autonomie CLTC de 600 km, soit environ 520 km en WLTP.

Comme énoncé plus haut, c’est surtout la puissance de recharge qui devrait largement s’améliorer avec cette nouvelle mouture. Alors que la version actuelle fait pâle figure avec une charge rapide limitée à seulement 150 kW, de quoi passer de 30 % à 80 % en 26 minutes, la nouvelle plateforme devrait permettre de passer de 10 à 80 % en 25 minutes avec une puissance qui avoisinera les 200 kW et une meilleure courbe de recharge.

La BYD Seal « 2.0 » devrait arriver rapidement en Europe, d’ici sans doute le début de l’année prochaine.