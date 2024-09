Voici le nouveau véhicule électrique du plus grand concurrent de Tesla pensé pour l’Europe

Le constructeur chinois BYD vient de présenter son dernier modèle en date, à l’occasion du salon IAA Transportation de Hanovre. Baptisé E-Vali, celui-ci prend la forme d’un utilitaire électrique qui devrait arriver sur nos routes dans le courant de l’année prochaine.

Crédit : BYD

Officiellement arrivé en Europe l’an dernier, BYD est désormais bien implanté chez nous et propose une large gamme de voitures électriques, de la Dolphin à la Seal en passant par la Han et l’Atto 3, entre autres. Mais le constructeur basé à Shenzhen, en Chine, ne compte évidemment pas en rester là.

Un inédit utilitaire 100 % électrique

En effet, si la firme prépare aussi l’arrivée en Europe de sa filiale haut de gamme Denza, qui vient de se séparer de Mercedes, elle veut aussi investir un autre segment. Il s’agit cette fois-ci de celui des utilitaires, alors que l’offre électrique ne cesse de s’agrandir au fil des années. En fait, le constructeur commercialise déjà ce type de véhicules dans son pays natal, mais voilà qu’il vient de dévoiler un modèle conçu sur-mesure pour notre marché.

Ce dernier a fait ses premiers pas face au grand public à l’occasion du salon IAA Transportation, qui se tient en ce moment même à Hanovre, en Allemagne. Baptisé E-Vali, celui-ci est en fait le second modèle du genre à arriver sur le vieux continent, puisqu’il vient épauler le plus petit ETP3, déjà disponible à l’achat chez nous. Mais à vrai dire, les deux modèles n’ont pas grand-chose à voir, déjà en termes de design. Car celui du dernier-né de la marque chinoise fait un très net bond en avant.

Crédit : BYD



Et pour cause, les lignes sont très droites et presque un peu futuristes, notamment au niveau de la face avant, très plongeante. Elle est complétée par des feux à LED horizontaux, qui intègrent en leur centre le logo de la marque. Bien sûr, qui dit électrique dit calandre pleine, tandis que le pare-brise est quant à lui particulièrement grand. De profil, on note les protections de carrosserie à la forme étonnante, et la partie arrière reste assez conventionnelle avec ses portes battantes qui s’ouvrent à 180 degrés pour un chargement facilité.

Le site Car News China indique que le véhicule est disponible en deux longueurs différentes, avec 6 ou 7 mètres et des empattements respectifs de 3,87 et 4,55 mètres. Le volume utile passe quant à lui de 13,9 m³ à 17,9 m³, pour une charge utile qui oscille entre 700 et 1 450 kilos. Enfin, le PTAC est respectivement annoncé à 3,5 et 4,25 tonnes. Il faudra donc être en possession d’un permis C ou C1 pour pouvoir prendre le volant de la version la plus longue.

Une arrivée sur nos routes en 2025

À bord du nouveau BYD E-Vali, la présentation se veut conventionnelle mais très moderne, avec notamment un grand écran tactile flottant notamment doté de la connectivité 4G et compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Ce dernier est associé à un combiné d’instrumentation numérique et le poste de conduite est aussi équipé d’un chargeur pour smartphone à induction. Les rangements semblent être particulièrement nombreux, et l’on retrouve un emplacement réfrigéré ainsi qu’une tablette amovible au centre de l’habitacle.

Crédit : BYD

Plusieurs motorisations sont proposées sur le fourgon électrique, qui rivalise avec le Renault Master E-Tech et le Peugeot e-Boxer, entre autres. Sur la version 3,5 tonnes, la puissance est annoncée à 204 chevaux pour une vitesse maximale de 90 km/h. La variante 4,25 tonnes possède quant à elle un second moteur à l’arrière. De quoi offrir une transmission intégrale, pour un total de 136 chevaux et 120 km/h en vitesse de pointe. Quelle que soit la configuration, la batterie est quant à elle identique.

Crédit : BYD

Il s’agit d’une Blade LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 80,64 kWh, qui permet au BYD E-Vali d’afficher une autonomie comprise entre 220 et 250 kilomètres selon le cycle WLTP. La charge s’effectue de 10 à 80 % en 30 minutes en courant continu à une puissance de 188 kW, tandis qu’elle oscille entre 11 et 22 kW en courant alternatif selon la version choisie. Le prix n’a pas été encore annoncé pour le fourgon électrique chinois, qui arrivera sur nos routes dès 2025.