Voitures électriques : le plus grand concurrent de Tesla perd le soutien de Mercedes

Fondée en 2010 par le numéro 2 mondial de la voiture électrique BYD et Mercedes, la marque haut de gamme Denza fait face à un changement de taille. En effet, la firme allemande a décidé de quitter une bonne fois pour toutes le navire, alors qu’elle possédait encore une petite participation.

Denza Z9 GT // Crédit : Denza

Connaissez vous Denza ? Il y a de très fortes chances pour que la réponse soit négative. Et pourtant, si vous avez fait un tour au salon de Munich l’an dernier, vous avez peut-être vu à quoi ressemblait les voitures de cette marque.

BYD désormais seul à la barre

Le constructeur y était présent, notamment avec son van électrique le D9, que nous avions pu découvrir. Nous avions ensuite eu la chance de pouvoir en prendre le volant lors d’un essai en Chine, sur ses terres natales. Car vous l’avez compris, Denza est une marque venue de l’Empire du Milieu, où l’on compte déjà plus de 150 constructeurs à l’heure actuelle. Mais à vrai dire, il ne s’agit pas réellement d’une firme à part entière, comme Xpeng ou Nio.

En fait, Denza est une filiale haut de gamme de BYD, un peu comme Polestar avec Volvo ou Cupra avec Seat, par exemple. Et elle n’est pas si jeune que ça, puisqu’elle a vu le jour dans le courant de l’année 2010, créé par le constructeur basé à Shenzhen. Mais il n’était pas seul, puisque la division premium a été co-créée en partenariat avec Mercedes, dans le cadre d’une co-entreprise avec le groupe allemand Daimler. Mais entre les deux associés, tout n’est pas rose.

Car les ventes de Denza sont alors très décevantes, et Mercedes n’est pas rassuré. La firme décide en 2022 de laisser le contrôle à 90 % à BYD, tout en gardant 10 % dans l’entreprise et en continuant à apporter son expertise sur certains points. C’est dans ce contexte qu’avait été conçu le D9 notamment, ainsi que le crossover N7 que nous avions aussi essayé. Mais voilà qu’un coup de tonnerre vient de frapper la firme chinoise, comme l’explique le site spécialisé CNEVPost.

Et pour cause, le constructeur allemand a pris la décision de se retirer une bonne fois pour toutes du projet. Une décision qui s’est matérialisée avec le départ de Hans Georg Engel, l’un des dirigeants de Mercedes de la liste des administrateurs de Denza. BYD a donc racheté les 10 % de parts restantes laissées vacantes par la marque allemande, ce qui signifie que la filiale haut de gamme lui appartient désormais à 100 % et qu’elle est seule aux commandes.

Un changement de taille

Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a encore été faite sur le sujet, et Hans Georg Engel n’a pas précisé les raisons de son départ. Nous devrions sans doute en savoir plus au cours des prochaines semaines, et on espère qu’un porte-parole de BYD ou de Mercedes nous donnera de plus amples informations. En attendant, le constructeur chinois, toujours numéro 2 mondial de la voiture électrique est donc seul à la barre et va devoir poursuivre sans aide le développement de ses véhicules.

Le dernier modèle en date à avoir été conçu avec Mercedes est la nouvelle Z9 GT, qui prend la forme d’un break électrique aux capacités très étonnantes. Rival de la Porsche Taycan Cross Turismo, il bénéficie notamment des roues arrière directrices, tout comme le Yangwang U8 dont nous avions pris le volant en Chine ainsi que la supercar Yangwang U9. Sous son capot, la Z9 GT embarque une motorisation lui permettant de dépasser les 1 000 chevaux.

Actuellement, les ventes de Denza se portent plutôt bien, notamment grâce au succès du D9 qui devrait être vendu chez nous. Depuis le mois de mars dernier, le constructeur a vendu environ 10 000 voitures par mois, notamment en Chine. De son côté, la Z9 GT sera officiellement lancée le 20 septembre prochain, avec un prix de départ affiché à environ 47 000 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse en Europe en raison de l’augmentation des droits de douane.