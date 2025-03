BYD s’apprête à lancer cette nouvelle voiture électrique concurrente du Scénic électrique

BYD cherche à s’imposer comme le spécialiste des véhicules électriques. Pour cela, il doit détrôner Tesla. Le constructeur chinois compte bien y parvenir avec son prochain SUV électrique, le Sea Lion 05.

Crédit : BYD

Pour BYD, détrôner Tesla ne sera pas une mince affaire. Le constructeur propose déjà la berline Seal, qui cible la Model 3, ainsi que le SUV Sealion 7, concurrent du Model Y. Mais un nouveau SUV BYD, un peu plus compact, le Sealion 05, pourrait bien faire de l’ombre au Tesla Model Y, mais surtout au Renault Scénic E-Tech et Peugeot e-3008. Voici ce que l’on sait déjà.

Un peu plus urbain que le Sealion 7

C’est dans un post Weibo que Zhang Zhuo, directeur général de la division des ventes de BYD Auto Ocean Network, a déclaré qu’un autre modèle rejoindrait la gamme Sealion, tandis que la page de BYD a carrément dévoilé une vidéo teaser.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Le Sea Lion 05 devrait adopter une orientation plus urbaine au sein de la gamme de SUV familiaux de BYD, venant combler le vide entre l’Atto 3 et le Sealion 7.

Urbain mais pas tant que ça

Selon les informations d’IT Home, le SUV électrique BYD Sea Lion 05 mesure 4,52 m de long, 1,86 m de large et 1,63 m de haut, avec un empattement de 2,71. Bien que sa vocation semble urbaine, comme le laissent penser ses batteries, il s’agit déjà d’un grand véhicule pour la ville.

IT Home indique que le BYD Sealion 05 utilisera des batteries de 50,048 kWh et 60,928 kWh, des capacités relativement compactes qui expliquent son poids à vide de 1 780 kg et sa masse totale de 2 235 kg. Ces chiffres précis ne laissent toutefois pas présager une grande autonomie. Le média chinois annonce ainsi des autonomies de 430 km ou 520 km en cycle CLTC, soit environ 365 km ou 442 km en cycle WLTP. Côté motorisations, deux versions sont attendues : 188 ou 215 chevaux.

Crédit : BYD

On ne sait pas encore si le Sealion 05 arrivera en France, mais il serait surprenant qu’il soit réservé uniquement au marché chinois. BYD affiche de fortes ambitions à l’international, et ce modèle pourrait venir remplacer l’Atto 3, qui, malgré un récent restylage, peine à rivaliser avec les concurrents européens.

Pour l’instant, Tesla, Renault et Peugeot n’ont pas à craindre pour les ventes de leur SUV électrique face à ce Sea Lion 05. Plus compact et doté d’une autonomie plus modeste, le SUV de BYD n’évolue pas tout à fait dans la même catégorie. En revanche, il pourrait séduire une clientèle en quête d’un véhicule moins imposant, plus facile à garer en ville et potentiellement moins cher que les modèles concurrents cités. La réussite de BYD dépendra aussi des prix, qui seront un facteur clé pour attirer les acheteurs.