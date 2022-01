EOS R5 C : Canon dévoile un nouvel appareil photo qui a tout d’une caméra vidéo pro

Canon a lancé une nouvelle déclinaison de son EOS R5, le Canon EOS R5 C. Cet appareil photo hybride plein format est boosté pour un usage en vidéo.

De plus en plus, le domaine des appareils photo hybrides se divise en deux catégories. D’un côté, on retrouve des boîtiers photo ou polyvalents, performants essentiellement sur la capture de clichés , tandis que les modèles les plus haut de gamme s’adressent avant tout aux vidéastes, voire aux cinéastes.

Canon n’est pas étranger à cette popularisation de la vidéo sur les appareils photo numériques, puisque le constructeur japonais avait été précurseur avec son EOS 5D Mark II. Depuis, les appareils hybrides eux aussi se sont lancés à l’assaut de la vidéo et on pense en premier lieu aux Panasonic Lumix GH5 II ou au Sony A7S III. Désormais, c’est à nouveau au tour de Canon de dégainer son nouveau boîtier taillé pour la capture vidéo, le Canon EOS R5 C.

Ce nouvel appareil photo reprend, comme son nom l’indique, les caractéristiques principales de l’EOS R5, dévoilé à l’été 2020. On va donc retrouver le même capteur CMOS de 45 mégapixels au format 24 x 36 mm, mais également le même processeur Digic X. Le format du boîtier, de 680 g avec des dimensions de 142 x 101 x 111 mm en fait un appareil très proche de l’EOS R5 et, surtout, la caméra cinéma la plus compacte à ce jour proposée par Canon.

Une caméra capable d’enregistrer en 8K 60p en 12 bits

Bien évidemment, qui dit caméra cinéma dit fonctionnalités et caractéristiques qui vont avec. Le Canon EOS R5 C est ainsi capable d’enregistrer des vidéos en 8K à 8192 x 4320 pixels jusqu’à 60p. La caméra peut par ailleurs enregistrer des séquences en 4:2:2 10 bits ou en Cinema RAW Light LT 12 bits. Notons cependant que l’enregistrement en 8K 12 bits est limité à un débit de 30p. L’autofocus n’a pas été oublié puisque l’appareil de Canon permet le suivi automatique de l’oeil. Le constructeur communique par ailleurs sur une plage dynamique de 14 stops à ISO 800 grâce à son profil Canon Log 3, permettant ainsi de capturer aussi bien les éléments les plus lumineux que les plus sombres dans une scène.

Surtout, Canon assure avoir corrigé les problèmes de surchauffe qu’avait pu connaître l’EOS R5 grâce à un système de ventilation pour les enregistrements longue durée. À titre d’exemple, l’EOS R5 C doit ainsi permettre jusqu’à 80 minutes d’enregistrement en 4K 30 4:2:2 10 bits.

Du côté de l’exposition, le boîtier peut capturer des séquences vidéos ou des photos avec une sensibilité allant de 100 à 25 600 ISO (102 400 ISO en étendu) tandis que l’obturateur peut aller jusqu’à 1/2000 s en vidéo et 1/8000 s en photo.

Le Canon EOS R5 C sera disponible dans le courant du mois de mars. Il sera proposé en France au prix de 4999,99 euros, uniquement en version nue, sans objectif.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.