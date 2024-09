Canyon lance un nouveau VTT électrique hyper léger et idéal pour les mordus de tout-terrain

Voulant réduire son poids au maximum, sans compromettre la performance et la panoplie de composants, le nouveau Canyon Spectral: ONfly se veut être un VTT électrique sportif et exigeant.

Source : Canyon

VTC, urbain, gravel, la firme teutonne Canyon a lancé de nombreuses nouveautés vélos électriques depuis ce début d’année 2024. Le Canyon Spectral : ONfly est le nouveau modèle léger du catalogue, visant le trail agressif. Et quand on parle de légèreté, le VTT électrique ne pèse que 18,1 kg dans sa version la plus svelte. Pour un VTTAE, c’est très modeste.

De la légèreté et de la stabilité

Pour atteindre ce poids, le Canyon Spectral:ONfly opte pour un cadre en carbone de 2,65 kg, associé à un amortisseur de 150 mm (vs 160 mm pour la fourche) de débattement et au moteur TQ HPR50. Ce petit bloc central ne pèse que 1,8 kg, et est très compact pour laisser place un dessin épuré, proche d’un VTT mécanique.

Le moteur TQ est l’un des plus légers du marché. // Source : Canyon

Le tube diagonal héberge néanmoins une batterie d’une capacité 360 Wh, assez pour quelques heures de pratique. Aussi, un prolongateur de 160 Wh peut être ajouté en option pour augmenter l’autonomie. Canyon ajoute à son VTT électrique une stabilisation de direction réglable « K.I.S. », ou « Keep It Stable » à deux ressorts, ainsi que des roulements de points de pivot à double étanchéité.

Source : Canyon Source : Canyon Source : Canyon

Un modèle de base déjà alléchant

Le VTTAE allemand déroule une gamme de quatre versions :

CF 8 : 5 649 €

CF 9 : 6 349 €

CF CLLCTV : 7 349 €

CF LTD : 9 049 €

Le Spectral:ONfly CF 8 débute avec une suspension Rockshox Lyrik, une transmission Shimano Deore, des freins SRAM Code R et des roues Sunrigle. Le CF 9 s’améliore avec la suspension Fox 36, le dérailleur Shimano Deore XT et des roues DT Swiss. La variante CLLCTV (Collective) muscle le tout avec une fourche Fox 38, une transmission SRAM GX Eagle et des freins SRAM Code Silver.

Canyon Spectral ONfly CF 8 2025 // Source : Canyon Canyon Spectral ONfly CF 9 2025 // Source : Canyon Canyon Spectral ONfly CF LTD 2025 // Source : Canyon Canyon Spectral ONfly CLLCTV 2025 // Source : Canyon

Enfin, le haut de gamme Spectral:ONfly CF LTD (Limited) perfectionne encore plus sa copie au travers de la suspension Fox Factory, un dérailleur électronique SRAM XX ou encore des roues carbone Reynolds.

Le Canyon Spectral:ONfly sera disponible à partir de début octobre 2024, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.