La bonne idée de Citröen : rendre un utilitaire électrique joli avec un look vintage

Citroën s'associe au carrossier italien Caselani pour proposer un kit inédit dédié au Berlingo. Inspiré de la 2CV Fourgonnette, celui-ci sera lancé à partir de l'année prochaine.

Vous connaissez très probablement le rétrofit, cette pratique qui consiste à transformer un véhicule thermique en électrique plus moderne. Il est en revanche plus rare de prendre une voiture moderne pour la rendre plus rétro. Et pourtant, c’est ce que nous propose Citroën, qui s’associe au carrossier italien Caselani pour dévoiler un tout nouveau kit dédié à son utilitaire star : le Berlingo.

Un étonnant kit carrosserie

La firme aux chevrons, qui s’est récemment réconciliée avec Polestar au terme d’un long procès, s’associe une nouvelle fois à Caselani dans le cadre d’un étonnant partenariat. Mais, pas inédit, puisque les deux entreprises ont déjà collaboré ensemble quelques années plus tôt. Le carrossier italien s’était en effet, attaqué au Jumper puis au Jumpy.

Cette fois-ci c’est donc au tour du Berlingo de faire un bond dans le passé, en s’inspirant de la mythique 2CV Fourgonnette. Et plus particulièrement de la version 2CV AU de 1951 comme l’explique la marque dans son communiqué. À l’époque, plus de 1 247 000 exemplaires avaient été vendus, jusqu’au lancement de sa remplaçante en 1954.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un nouveau modèle à part entière mais d’un kit installé dès la sortie d’usine. Celui-ci se distingue notamment par une partie avant totalement inédite, intégrant des optiques rondes, une calandre rétro ainsi que de nouveaux boucliers, pare-chocs et ailes en fibres de verre. Le capot a également été revu, s’inspirant de celui très bombé de la 2CV. Multipliant les clins d’œil au passé, ce kit carrosserie affiche des stries sur les flancs, imitant la tôle ondulée des fourgonnettes de l’époque.

À l’arrière enfin, les vitres se font plus petites, inspirées de celles de la 2CV AU, tandis que les feux deviennent également ronds. À noter que cette transformation ne concerne pas l’intérieur, qui reste strictement inchangée, avec son écran tactile de 8 pouces, associé à un combiné numérique de 10 pouces.

Fiche technique inchangée

Le volume utile reste toujours de 4,4 m2, pour une capacité de chargement plafonnant à une tonne. Comme le précise la marque, il est également possible de libérer une longueur utile jusqu’à 3,09 mètres en escamotant le siège passager. Les caractéristiques techniques du Citroën ë-Berlingo, compatible avec ce kit carrosserie, ne changent pas d’un iota non plus.

Pour rappel, l’utilitaire électrique embarque une motorisation de 100 kW, soit 136 chevaux, identique à la Peugeot e-208 à son lancement, alors que sa puissance vient d’être revue à la hausse. Equipé d’une batterie de 50 kWh, il peut alors parcourir jusqu’à 280 kilomètres en une seule charge. Celle-ci s’effectue en 30 minutes jusqu’à 80 % sur une borne 100 kW.

Les aides à la conduite sont également les mêmes que sur la version classique, incluant notamment le Grip Control avec Hill Assist Descent, l’Active Safety Brake ou encore le contrôle de stabilité de l’attelage et le système de surveillance d’angle mort. Pour l’heure, on ne connaît pas encore le prix de cette transformation, dont les commandes ouvriront le 1er octobre prochain. La production débutera quant à elle en janvier 2023.

